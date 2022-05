Moreno apela a los votantes socialistas "molestos" para "no dar pasos atrás"

El presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha apelado a los votantes socialistas molestos con el Gobierno central y a los que "han descubierto" que los populares gestionan con sensatez para que les apoyen para lograr una mayoría amplia que permita no dar pasos atrás en Andalucía.



Moreno, que ha hecho balance de su gobierno en Málaga acompañado de los consejeros que encabezan las candidaturas para las elecciones del 19J, ha dicho en su intervención que pedirá el "voto prestado" cuando "toque el momento" a esos votantes.



En concreto, se ha dirigido a los votantes socialistas "que han cogido en numerosas ocasiones la papeleta del PP" y están "decepcionados" o "molestos" con un Gobierno que "negocia y cede de manera constante y permanente a independentistas", partidos que no condenan rotundamente la violencia o no creen en el modelo de monarquía constitucional.



También ha hecho un llamamiento a aquellos que "han descubierto" que en el PP gestionan "con sentido común, sensatez" porque "necesitamos -ha subrayado- una mayoría amplia que sea segura para que no demos pasos atrás", para "seguir construyendo Andalucía".



"Todo lo que se construye es relativamente fácil de destruir", ha señalado Moreno, quien ha advertido de que "un solo diputado, apenas unos centenares de votos" pueden hacer que haya una gran coalición de izquierdas, ocho partidos que van a "destruir" el camino trazado en los últimos años.



Así, ha augurado que si estos gobiernan van a "deshacer proyectos ya adjudicados", volverán a instaurar el impuesto de sucesiones, derogarán la ley del suelo y el decreto de simplificación administrativa.



"Avanzamos o retrocedemos", ha aseverado el dirigente popular, quien ha avisado de que la segunda opción supone volver "a la casilla de salida del socialismo más rancio y antiguo que hemos vivido, acompañado esta vez de siete partidos de izquierda radical".



El presidente andaluz ha prometido una mayoría "equilibrada, moderada, donde todo el mundo pueda caber" para seguir gobernando y "multiplicar por dos y por tres" los avances conseguidos durante este mandato.



A los asistentes les ha pedido que estén "ilusionados y comprometidos", pero "no confiados" porque tienen enfrente "a la maquinaria más poderosa desde el punto de vista electoral", que ha animado a combatir con la "palabra dada y cumplida".



"Podemos decir mirando a la cara a los andaluces que hemos hecho una gestión razonable", a pesar de las "enormes dificultades" con las que se ha topado el Ejecutivo andaluz, como la pandemia o un Gobierno central "que no ha protegido ni ayudado" a Andalucía.



Tras destacar las cinco bajadas de impuestos llevadas a cabo, ha aseverado que persigue que Andalucía tenga "la misma presión fiscal que tiene la Comunidad de Madrid" porque quieren que la región compita "con los que prosperan y generan empleo".



También ha defendido que la apuesta por la sanidad pública es una "seña de identidad" del Gobierno, junto a la educación y servicios sociales, y ha hecho hincapié en que Andalucía es la comunidad donde más ha bajado el paro, aunque ha admitido que "queda mucho", dada la "herencia de épocas pasadas".



Moreno, que encabeza la lista por Málaga, ha recalcado su apuesta por esta provincia, que "durante muchos años no ha estado en la agenda pública del Gobierno andaluz y ahora sí".



En el acto han intervenido asimismo los consejeros de la Presidencia, Elías Bendodo, que va de número 3 por Málaga; Cultura, Patricia del Pozo, que encabeza la lista por Sevilla; Agricultura, Carmen Crespo (Almería); de Fomento, Marifrán Carazo (Granada); Salud, Jesús Aguirre (Córdoba) y Hacienda, Juan Bravo (Jaén).

