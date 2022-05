Espadas insiste en pedir una "alta participación" en las urnas andaluzas

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Junta, Juan Espadas, ha insistido este martes en pedir una "alta movilización y participación" ciudadana en las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, convencido de que ello serviría para "frenar el avance de la ultraderecha" de Vox en la comunidad autónoma.

En una entrevista en Antena 3 Televisión, recogida por Europa Press, Espadas se ha pronunciado así al hilo de las distintas encuestas que se están publicando estos días sobre intención de voto en Andalucía de cara a dicha cita con las urnas.

El líder y candidato socialista ha sostenido que esas encuestas dibujan que "el PP está pidiendo el voto para gobernar con la ultraderecha", en alusión a Vox, y ha insistido en defender que "la alternativa de voto a esa coalición que ya es la de Castilla y León" sólo pasa por el PSOE-A como "la fuerza política más útil y fuerte para contrarrestar" esa hipotética alianza entre los 'populares' y el partido que presenta a Macarena Olona como candidata a la Junta.

En esa línea, Espadas ha aseverado que "si votamos el 19 de junio, si los andaluces participan de manera muy amplia y grande en esas elecciones, vamos a frenar ese avance de la ultraderecha" y a "no consolidar una mayoría" de votos con Vox, porque, en su opinión, no cabe "en una cabeza con un mínimo de sentido común" que una alta movilización y participación no beneficie "fundamentalmente al PSOE", que es el partido que "se preocupa siempre de las brechas de desigualdad, de quien menos tiene, de que generemos riqueza sin dejar a nadie atrás", según ha argumentado.

Al respecto, el candidato socialista ha defendido también que en Andalucía es "muy importante" que la recuperación económica pase por un Gobierno de la Junta que "gestione bien la economía andaluza, que ejecute sus Presupuestos y haga la inversión pública que necesita" la comunidad autónoma y "para la que tiene recursos", según ha remarcado Espadas.

Tras insistir en que, "en un momento de incertidumbre y dificultad" como el actual, "hacen falta gobiernos que gestionen bien", no como el que, según ha opinado, tiene Andalucía ahora, Espadas ha apuntado que si la comunidad autónoma es capaz ahora de generar empleo es "gracias a medidas, cambios y decisiones" que está adoptando el Gobierno de España, porque el de Andalucía "no es capaz de aportar a ese crecimiento y a esa generación de empleo con medidas propias".

De igual modo, ha sostenido que "el problema de Andalucía no es que no tenga Presupuestos" para 2022, sino que el de 2021 que está actualmente prorrogado para este ejercicio "no se ejecuta" por parte de la Junta por "incapacidad" del gobierno que preside Juanma Moreno, aunque éste quiera contar "cuentos" al respecto dentro de una "estrategia de la derecha", según ha opinado.

Espadas también ha sostenido que "hay una permanente intento de que estas elecciones autonómicas" andaluzas "no tengan un debate propio y formemos parte de la burbuja de la política nacional", y ha remarcado que el Gobierno de España "toma todos los días medidas en beneficio de los andaluces contra las que además vota el PP en el Congreso", según ha criticado.

Al respecto, el candidato socialista ha manifestado que los andaluces tendrán que decidir si esas medidas que "les afectan directamente al bolsillo y son positivas, influyen en su voto" para propiciar que haya un gobierno del PSOE-A tras las próximas elecciones, teniendo en cuenta que el Ejecutivo de Juanma Moreno "ha tenido tres años y medio para mejorar, cambiar y hacer más cosas por Andalucía", y, en cambio, "la sanidad va a peor", y el gobierno de PP-A y Ciudadanos ha demostrado su "incapacidad" para la "gestión propia" de la economía andaluza, según ha insistido.

Al respecto, Espadas ha concluido manifestando que él "no votaría a un gobierno incapaz de liderar las transformaciones y cambios que en los próximos cuatro años tiene que vivir Andalucía", y que "la derecha, y no digamos ya en coalición con la ultraderecha, significaría un retroceso para Andalucía" si se sitúa en el Gobierno de la Junta.