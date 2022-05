Moreno apuesta por seguir avanzando en Andalucía y no volver a la "casilla de salida"

El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha asegurado este domingo que la comunidad autónoma se juega el 19J "seguir avanzando" o "volver a la peor casilla de salida" y ha advertido de que si el PSOE y las izquierdas logran un diputado más que ellos, habrá "un gobierno Frankenstein" como el que existe en España.



En el acto de presentación de los 109 candidatos a las listas del PP en Andalucía celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), Moreno ha recordado a sus compañeros que las elecciones no están aún ganadas y que tienen que seguir trabajando para "transformar nuestra realidad".



"He visto victorias cantadas que se han perdido por la confianza", ha dicho Moreno a sus candidatos, de quien ha destacado que están "comprometidos" con sus provincias y cargados de "ilusión, esperanza y de ganas por hacer la mejor Andalucía posible para los andaluces".



Su objetivo, ha remarcado, es "cambiar, transformar y mejorar Andalucía", añadiendo que "eso es lo que queremos seguir haciendo los próximos cuatro años".



En su intervención en este acto de presentación de las 55 mujeres y 53 hombres que componen la lista de candidatos al Parlamento andaluz por el PP, Moreno se ha dirigido a los votantes socialistas "decepcionados con Sánchez" a quienes les ha pedido "serenamente" que confíen en el PP porque "no les vamos a defraudar", ha remachado.

Ha destacado que tienen "arraigo" a sus provincias, así como que "miran más por sus vecinos que por las siglas" del partido.

"¿Cuántos años donde la palabra PSOE de los dirigentes socialistas estaba por encima de la gestión y de los intereses generales de los andaluces?", se ha preguntado Juana Moreno, que ha asegurado que "eso ha cambiado". En este sentido, ha añadido que "cuando uno pone gestión encima de la mesa y gobierna escuchando a los ciudadanos y la sociedad, para todos, genera capacidad en la confianza de los andaluces y hace que ahora mismo no se tenga ningún tipo de conformismo".

Moreno ha asegurado que las elecciones y el futuro gobierno de Andalucía se resolverá el próximo 19 de junio en las urnas, donde competirán contra el PSOE y las plataformas de partidos de izquierda (Por Andalucía y Adelante Andalucía), que juntos "quieren derribar toda la obra que hemos hecho en estos cuatro años", ha denunciado.