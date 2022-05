Pedro Sánchez: Los partidos enemigos de Europa no son una solución para Andalucía

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que "los enemigos de Europa no están solo en el Kremlin, están también en España", y, por ello, a los andaluces les ha advertido de que "lo que es un riesgo para Europa no puede ser una solución para Andalucía", el próximo 19 de junio.



En su primer acto de precampaña desde que fueron convocadas las elecciones autonómicas, Sánchez ha manifestado que antes de la invasión de Ucrania, Vladímir Putin ya había tratado de debilitar el proyecto europeo, "apoyando cuando no financiando" a partidos políticos que apostaban por una débil Europa, y no por una Europa más fuerte.



Y a quienes dicen que da igual quien gobierne en Andalucía, el también secretario general del PSOE les ha asegurado que no es lo mismo que gobierne la izquierda o la suma de PP y VOX y, dado que "está en juego avanzar o retroceder", Sánchez ha afirmado que el único partido que garantiza el avance es el PSOE y el candidato socialista a la Junta, Juan Espadas.



En un acto ante militantes, Sánchez ha insistido en que lo que pasa en Rusia no es una disputa entre dos países vecinos porque "lo que quiere Putin es debilitar el proyecto europeo". Por ello, ha apelado a reivindicar "todos los días, además del patriotismo con España, el patriotismo con ese proyecto europeo que se fundamenta en los derechos fundamentales de los seres humanos y en la democracia".



En su intervención junto al candidato Juan Espadas, Sánchez se ha preguntado "qué es lo que de verdad preocupa al ciudadano" y ha considerado que lo que realmente le importa es un empleo estable, un salario digno y que las pensiones estén garantizadas.



Pero también les preocupa la factura de la luz. "Por eso hemos decidido topar el precio del gas porque el Gobierno de España cuando ha tenido que optar siempre ha elegido proteger a las familias, a las empresas y a las industrias frente a las declaraciones de listillos", ha señalado.



Y con medidas como la del gas para rebajar el precio de la luz que van a beneficiar a millones de españoles, Sánchez ha reivindicado la "política sana que antepone el interés general frente a todos los ruidos y turbulencias".



También se ha preguntado por qué "la derecha y la ultraderecha votan en contra de reducir el 60% de los impuestos de la factura de la luz" o de ayudar al sector agroalimentario, al pesquero o al ganadero con ayudas específicas de más de 450 millones de euros.



Por mantener esta estrategia, ha tildado de "malsana" la política de la derecha que antepone sus intereses partidistas y "atropella los interese generales de los ciudadanos".



Sánchez ha señalado que en estos años convulsos de pandemia "hemos aprendido una lección, cuán importante es quien está al frente del timón", también en los gobiernos autonómicos.



Y ha trasladado a su auditorio el "profundo respeto" de su Gobierno al pueblo andaluz, que se puede explicitar ha dicho en cifras.



En cuatro años, el Gobierno ha transferido un 33 % más de recursos que en los cuatro años precedentes de Mariano Rajoy y en los presupuestos del Estado se aumentó en un 6,5 % las transferencias a cuenta, que es con lo que se financian los gobiernos autonómicos.



Ya de cara a la próximas elecciones andaluzas, Sánchez ha considerado que puede haber gente que "se conforme con lo que hay, no se ha hecho nada, ni bueno ni muy malo" pero, ha avisado, en un mundo que está cambiando vertiginosamente, "dejar a Andalucía en punto muerto, es dejarla al retroceso".

