Josele Aguilar: “Puedo aportar una política de más consenso”

Los cambios en la lista del PSOE de cara a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio fueron muchos, llámese revolución o renovación. En cabeza, como número uno en Málaga, aparece Josele Aguilar, que repasó en el programa de 7TV Málaga ‘La Alcazaba’ los retos a los que se enfrenta en esta nueva etapa con “un poco de vértigo”, pero sobre todo con mucha “emoción y orgullo”.

Aguilar está ante el gran reto de su vocación de servicio público, aunque “no pretende vivir de la política”. Lleva desde los 18 años afiliado al PSOE, desde hace 35 años es abogado en Málaga y hace 30 que ejerce de profesor de la UMA. ¿Qué propone para convencer al votante? “El Partido Socialista quiere representar un nuevo proyecto con la defensa a ultranza de la libertad, igualdad, justicia social y la ética en política. Creo que puedo aportar una forma distinta de hacer política, soy capaz de encontrar consenso. Al ser abogado, uno sabe que la otra parte algo de razón puede tener. Ahora la política está en una situación de bandos que hace difícil llegar a acuerdos”.

El candidato está convencido de que el PSOE va a ser la lista más votada, a pesar de que las encuestan dicen lo contrario. “Estoy apelando al votante socialista que apoyó al Gobierno en abril de 2019, pese a que en diciembre de 2018 se quedó en casa. Si a esos 400.00 votantes conseguimos movilizarlos, estoy convencido de que Juan Espadas será el próximo presidente de la Junta”.

La relación con el PP

Cuando fue cuestionado por la necesidad de llegar a acuerdos con los populares, devolvió la pregunta: “¿Se dejaría ayudar el PP? Porque tiene decidido gobernar con VOX, como ocurrió en Castilla y León. Cuando Juan Espadas llega a la secretaría general, cambia la forma de hacer oposición y hace propuestas para apoyar al PP. Y luego conocimos aquella filtración de la conversación de Juan Marín donde se veía claro que no había voluntad de acuerdo. El PSOE en Andalucía ha demostrado que está dispuesto a eso”, manifestó. Y redirigió su discuros al presidente de la Junta. “La pregunta es para Juanma Moreno: ¿querrías de verdad llegar a un acuerdo?”.

En defensa del Gobierno central, Aguilar subrayó que la importancia de un pacto “no es con quién, sino para qué”, en referencia a si hay diferencias entre pacar con los dos extremos. “Los que ha formado el Gobierno del PSOE a nivel nacional han sido para levantar un escudo de protección a la gente más vulnerable por la pandemia y la crisis”. En una visión general del panorama político, reconoce que la política de enemigos que impera actualmente “es un grave error”, unido a los discursos de odio “donde se señalan al adversario como enemigo. Vemos muchas veces a políticos perder la cabeza en sus intervenciones. Nosotros estamos aquí para dar ejemplo, no estamos en una barra de un bar”.

Cerco a VOX

“A los proetarras de Bildu se les señala por lo que hicieron en el pasado, a VOX lo señalamos por la propuesta que hacen del futuro”, dijo sobre la formación de Macarena Olona, “un partido que disolvería las comunidades autónomas, que no cree en Europa ni derechos de igualdad… Que me explique Moreno Bonilla cómo se puede pactar con partidos así”, respondió. “A mi abuelo le quitaron la libertad, pero no le borrarán la memoria”, zanjó.