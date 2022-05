La ciudad de Cádiz acoge una consulta popular para elegir entre República y Monarquía

La Comisión Promotora de la Consulta Popular Estatal Monarquía o República sacará las urnas a las calles este sábado 14 de mayo en las principales ciudades de España para que los ciudadanos puedan votar de manera testimonial sobre el modelo de Jefatura de Estado. Los gaditanos que lo deseen también podrán participar en Jerez, Puerto Real, Sanlúcar, Barbate, Chiclana, El Puerto de Santa María, San Fernando, Rota, y en la capital, concretamente en los puntos de votación instalados en la calle Alcalde Blázquez, en el Cerro del Moro; en plaza de la Libertad; y la plaza del Palillero, entre las 11.00 y las 14.00 horas.

Rubén Gómez, responsable de Organización de Ustea y miembro de la comisión, en la que también están integrados Alternativa Republicana, APDH-A, Izquierda Socialista, IU, Ganar Cádiz en Común, PCE, Podemos y SAT, anima a pronunciarse por medio de esta convocatoria porque “tenemos derecho a elegir”.

En este sentido, remarca, citando el documento de la organización, “que en las sociedades democráticas los pueblos deciden sobre todas las cuestiones que les conciernen, entre ellas sobre una de las importantes, la forma de Estado”, y recuerda que “la mayoría de la población actual no tuvo oportunidad de votar la Constitución de 1978”. Quien sí pudo hacerlo, “no tuvo la opción de elegir sobra la forma de Estado, ya que fue hurtado del debate en la llamada Transición democrática. Ni en aquel momento ni posteriormente hemos podido decidir”.

Asimismo, apela a la tradición republicana de Cádiz desde que plantó cara al invasor francés en el siglo XIX. “La ciudad se alzó por una Constitución hasta que Fernando VII persiguió y fusiló a quienes defendieron la libertad”.

“Es el momento de recuperar ese espíritu”, agrega el portavoz de la comisión, porque “la Jefatura del Estado no puede ser patrimonio de una familia a la que no se puede juzgar pese a sus corruptelas y goza de privilegios que el resto de los españoles no tienen”.

La convocatoria no está exenta de polémica. Vox ha presentado un recurso en todos los ayuntamientos en los que tiene representación y subdelegaciones de Gobierno para solicitar que se deniegue el permiso de utilización del dominio público para llevar a cabo la consulta porque la consideran “manifiestamente ilegal”. “Los artículos 1.3, y 56 a 65 de la Constitución expresan que la forma política del Estado español en la Monarquía Parlamentaria. De manera que no admite discusión alguna”, argumentan.