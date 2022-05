La inflación subió hasta el 8,4% en Andalucía en abril

La inflación en Andalucía se situó en abril en el 8,4 % en tasa interanual, una décimas más que en España, tras no variar los precios respecto al mes anterior y acumular una subida en el año del 3,4 %, según el INE.



España se situó en abril en el 8,3 %, una décima menos del dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y un punto y medio menos que en el mismo mes de 2021, debido sobre todo a la bajada de los precios de la electricidad y de los carburantes.



La tasa general no caía tanto en un solo mes desde enero de 1987, hace más de 35 años, mientras que la inflación subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, se mantiene en el 4,4 %, un punto más que hace un año y la más alta desde diciembre de 1995.



La inflación llevaba 13 meses al alza, desde marzo de 2021, una senda solo interrumpida en enero, cuando se moderó 4 décimas (al 6,1 % interanual), y ahora en el mes de abril.



Sin tener en cuenta las últimas variaciones de impuestos, la inflación interanual sería del 9,3 % en abril, un punto más que el IPC general, según explica el INE.



Los precios que más subieron en abril fueron "otros aceites", un 96,2 %; los combustibles líquidos, un 95,7 %; los hoteles y hostales, un 50,5 %; el aceite de oliva, un 42,5 %; y la electricidad, un 34,9 %.



Por contra, los precios que más bajaron fueron los aparcamientos (-20,4 %), los equipos de telefonía móvil (-3,8 %), los equipos audiovisuales (-2,7 %), las prendas de vestir de bebé y niño (-2 %) y los juegos y aficiones (-1,5 %).



Respecto al mes anterior, los precios registraron una bajada del 0,2 % y es la primera tasa mensual negativa en un mes de abril desde 1992. Entre abril y marzo descendieron sobre todo los precios de la electricidad, un 26,9 %; la gasolina, un 12,5 % y el gasóleo, un 9,6 %, mientras que se incrementaron especialmente los otros aceites (39,8 %) y los hoteles, hostales y pensiones (19,4 %).



La tasa anual del IPC se situó por debajo del 10 % en todas las comunidades autónomas salvo en Castilla-La Mancha (10,4 %), mientras que las tasas más bajas de inflación se dieron en Canarias (7,1 %) y Madrid (7,7 %).



Respecto al índice de precios de consumo armonizado (IPCA), que mide la evolución de los precios con el mismo método en toda la zona euro, se situó en el 8,3 % en tasa interanual, un punto y medio inferior.

