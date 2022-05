Juan Espadas denunciará en Consejo Audiovisual el "abuso" de la Junta de Canal Sur

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado este jueves a la Junta de Andalucía de "abusar" de Canal Sur y ha asegurado que por el momento lo denunciará ante el Consejo Audiovisual.



En declaraciones a los periodistas, antes de visitar la Feria del Olivo de Montoro (Córdoba), el líder socialista ha considerado que la foto del presidente andaluz, Juanma Moreno, con los cabezas de lista del PP en las próximas elecciones regionales forma parte de la "propaganda" y el "artificio".



Espadas ha recordado que el primer partido que ha "registrado todas sus candidaturas" ha sido el PSOE, que "lleva los deberes hechos", si bien el "primero que sale en Canal Sur" es el presidente de la Junta que "abusa de un medio de información que pagamos con impuestos todos los andaluces".



Ha añadido que el Gobierno andaluz "no está la altura del medio y de sus profesionales" y el PSOE verá "cada día" el "tratamiento informativo en las elecciones" que da este medio.



Por otro lado, Espadas ha lamentado que Moreno crea que estas elecciones "no hay que disputarlas" y que se permita "el lujo de pedir el voto a votantes que sabe que no le van a votar", lo que supone, a su juicio, una "falta de respeto" a las personas de izquierdas.



"No le van a votar en ningún caso al ser la puerta de entrada a la ultraderecha", ha apuntado Espadas, quien ha pedido que "no falte el respeto a los votantes del PSOE", mientras que si "tiene problemas para pedírselo a sus propios militantes" es "su problema".



Finalmente, ha pedido a Moreno que aclare si participará en el "cara a cara" propuesto por TVE y que, antes de las elecciones, manifieste "de forma clara" si "seguirá pactando o no con la ultraderecha".

