Juan Marín, convencido de que Moreno no podrá gobernar en solitario tras el 19J

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, se ha mostrado convencido de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, no va a poder gobernar en solitario tras las elecciones del 19J sino que lo tendrá que hacer "en coalición".



En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, Marín ha dicho estar seguro de que el próximo Gobierno en Andalucía volverá a ser "en coalición" pese a la confianza mostrada por Moreno en sus últimas declaraciones de que el PP podría gobernar en solitario, y ha mostrado su confianza en que el socio de los populares pudiera volver a ser Ciudadanos para "proseguir con el cambio social y económico" que está teniendo la comunidad autónoma andaluza.



Marín ha dicho que tras las elecciones del 19 de junio habrá "dos escenarios" posibles: un Gobierno del PP en coalición con Ciudadanos o uno del PP con Vox, y que el primero sería continuar con la "buena gestión" realizada en los tres años y medio que ha durado la actual legislatura, mientras que el segundo supondría tener "líos, como en otros territorios".



No ha querido hacer caso de los sondeos que le dan apenas representación tras las elecciones, y ha aprovechado para arremeter contra el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), del que ha destacado que cobre 100.000 euros anuales, algo sobre lo que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, "ha tenido que tragar".



Marín ha apostado por que Andalucía siga con las políticas económicas de la actual legislatura y se ha mostrado seguro de que lo único que busca Vox en Andalucía es usarla como "trampolín" para llegar a La Moncloa "a cualquier precio", al tiempo que ha ironizado sobre la candidata de este partido, Macarena Olona, de la que ha dicho que "parece que no vendrá a Andalucía hasta que comience la campaña".



Ha indicado que espera conocer "pronto" el programa de Vox para las andaluzas, y ha dicho haber "oído" que este partido quiere "disolver" la RTVA, y que quiere "eliminar todos los derechos que han costado 40 años", como los del colectivo LGTBI o los de las mujeres, aunque la mayoría de estas medidas "no las podrá ejecutar y solo crearán líos, problemas y broncas" en Andalucía.



Sobre la coalición de izquierdas, Marín ha confesado no sentirse "extrañado" con lo ocurrido durante el registro de la misma, ya que este "espectáculo" ya se ha vivido, a su juicio, en el Parlamento andaluz durante la actual legislatura, con "líos" entre los partidos "por los dineros y la financiación", algo que ha supuesto "un verdadero desastre que, por lo que se ve, continúa sucediendo".

