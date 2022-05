Bendodo: Moreno es el que decidirá sobre pactos tras las elecciones andaluzas

El consejero de la Presidencia y coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha dicho este jueves que el "pacto al que tenga que llegar o no Juanma Moreno tras las elecciones andaluzas lo va a decidir Moreno, que es el que conoce la realidad de los andaluces".



Aunque ha recordado que la dirección nacional del PP es la que autoriza los pactos de gobierno en los territorios, la nueva cúpula encabezada por Alberto Núñez Feijóo "confía y apuesta por los territorios", si bien ha dejado claro que la dirección tiene que dar un "mensaje uniforme" en el sentido de que "no se dice en un sitio una cosa y en otra lo contrario".



En una entrevista en Onda Cero, el portavoz del Gobierno andaluz ha afirmado que el PP "sale a ganar las elecciones del 19 de junio con una mayoría suficiente y amplia que le permita forma gobierno y no depender de nadie", aunque ha añadido que ha demostrado ser un partido que "capaz de hablar con todos y de llegar a acuerdos".



Además, ha explicado que en la campaña del PP para las elecciones andaluzas del 19 de junio "no se diluye la marca del partido" pero se centra en la figura del candidato y presidente de la Junta, Juanma Moreno, porque "la imagen de un gobierno no socialista después de 37 años está por encima" de las siglas.



La gestión durante tres años y medio de un gobierno del PP y Ciudadanos ha hecho que los andaluces "valoren a un ejecutivo moderado" y "ha logrado hacer ver que otra Andalucía mejor es posible", según Bendodo, quien, no obstante, ha precisado, que el que organiza los actos y el que se presenta a las elecciones es el Partido Popular, del que "nos sentimos orgullosos".



"Las dos cosas suman: la imagen del gobierno y el partido que lo lidera", ha resumido Bendodo, que ha añadido también que el PP está en alza en la nueva etapa de Nuñez Feijóo.

