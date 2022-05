Moreno: Cese en CNI solo busca "saciar a socios insaciables" contra España

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el Gobierno solo intenta "saciar a unos socios que son completamente insaciables" contra el proyecto común y compartido de España.



"Me parece una enorme y sublime irresponsabilidad, quemando las naves como las está quemando (Pedro) Sánchez, simplemente en una huida hacia adelante", ha asegurado Moreno en Granada durante el acto de presentación de los número uno de las listas provincias del PP para las elecciones autonómicas del 19 de junio.



El también presidente del PP de Andalucía ha recalcado que "no puede entender" que se haya llegado a estas "circunstancias" y que el Ejecutivo central se encuentre "a merced" de unas formaciones políticas que "no creen" en la nación española y que quieren "asaltar al Estado con la colaboración del Estado".



"Ningún presidente de España puede ceder al chantaje constante, permanente y vejatorio por parte de los independentistas", ha insistido Moreno, quien ha lamentado que, mientas Sánchez "gana tiempo" en la legislatura, España y sus instituciones pierdan credibilidad y confianza.



En contraposición, ha presentado a Andalucía como un lugar donde sí creen en las instituciones y en dar confianza a estas: "No en estar ni ser rehenes de nadie que quiera atacar al Estado", ha concluido.

