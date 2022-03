Vox tras palabras de Aguirre: "Celebramos no ser los únicos con sentido común"

Vox ha celebrado no ser el único "con sentido común" después de que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, afirmara ayer que el concepto de violencia intrafamiliar puede ser preferible al de violencia de género por ser más "representativo", ya que el primero incluye al segundo.



El presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Macario Valpuesta, ha dicho que "celebra" que "el sentido común "no sea propiedad de Vox, porque lo hemos dicho muchas veces, la familia es el ámbito del amor y el cariño y por eso nos espantan las situaciones de violencia".



Valpuesta ha incluido en este concepto la "violencia contra las mujeres, los niños, los ancianos o los hombres. Eso es lo que a todos nos alarma".



Ha reiterado que Vox "está en contra de todo tipo de violencia, también contra las mujeres por supuesto. Por ello celebramos que el consejero Aguirre se de cuenta de esta forma de hablar que han impuesto las feministas radicales, por el que hay un tipo de violencia que no les importa".



Por otra parte, el presidente del grupo parlamentario de Vox de Andalucía ha informado de la concentración que van a realizar su partido y el sindicato Solidaridad en próximo sábado en los ayuntamientos en protesta por la "brutal subida del precio en los suministros básicos",



Tras denunciar que la situación está provocando "una subida generalizada en los productos de la cesta de la compra", el dirigente de Vox, ha denunciado que las prioridades del Gobierno "son otras, centradas en una agenda feminista radical disparatada y en contentar a los nacionalistas".



La alternativa de Vox de la "soberanía energética y alimentaria" permitiría combatir "esta grave situación que empobrece a los españoles, y especialmente a las clases más humildes", según ha señalado Macario Valpuesta.

