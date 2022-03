Luis Planas confirma que convoyes para garantizar abastecimiento están en marcha

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, ha confirmado este jueves que los convoyes para garantizar el abastecimiento de alimentos debido a la huelga de transportes “están funcionando”.



Así lo ha indicado durante una entrevista en Tele 5.



Precisamente ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya presidió el comité de seguimiento de la huelga de transporte para coordinar la actuación de las fuerzas de seguridad, tanto del Estado como de las autonomías.



Ahora, el ministro ha concretado que trabaja con los Ministerios de Interior y Transportes para garantizar de manera conjunta el suministro.



Sobre la organización de la huelga, Planas ha reiterado que son un “grupo minoritario” que usan la “coacción” y la “violencia” para que el “abastecimiento no sea normal”.



En este sentido, ha adelantado que el Gobierno usará “toda la firmeza que sea necesaria” para garantizar el abastecimiento.



Durante esta jornada de huelga, mercados como el de Mercamadrid han registrado el acceso de un 62 % de vehículos abastecedores respecto al mismo día de la semana anterior, lo que supone, según han defendido desde la empresa, una "leve mejoría".



No obstante, este aumento "no cambia la situación" tras una semana que acumula un descenso del 50 % en las descargas con motivo de la huelga de transportes.



A la situación provocada por la huelga de transporte se suma la que están viviendo también otros sectores como el pesquero.



En este sentido, el ministro ha trasladado al sector el consenso al que se llegó ayer durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Consultivo de Asuntos Comunitarios.

