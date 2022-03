"Mi futuro político me importa cero"

El coordinador de Ciudadanos Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que su futuro político le importa "cero", pero sí el de los andaluces, por lo que ve necesario reeditar el gobierno de coalición PP-Cs para evitar que vuelvan la "corrupción" y los "subsidios".



"Hemos demostrado, a pesar de algunos dirigentes del PP que ya no están en la dirección, que los gobiernos de coalición sí funcionan cuando hay lealtad y se respeta la voluntad de los ciudadanos", ha dicho durante su intervención en el II Foro Económico organizado por El Español e Invertia, en el que ha asegurado que las próximas elecciones autonómicas son las últimas a las que se presentará.



Ha recordado que al inicio de la legislatura hubo quien no daba ni cien días a este Gobierno de coalición, pero "vamos a durar los cuatro años de la legislatura", ha recalcado descartando definitivamente un adelanto electoral.



Según el también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, entre él y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha habido "complicidad" y "lealtad" para abordar el cambio en Andalucía.



"Lo decimos porque es la verdad: nos hemos encapsulado y dedicado a los andaluces", ha proseguido, a la vez que ha subrayado que no se puede estar "en elecciones permanentes" porque eso provoca "incertidumbre".



Ha apostado, en este sentido, por una reforma de la Ley Electoral en España y, al respecto, ha subrayado que los ayuntamientos saben cuándo tienen las elecciones, tienen la "seguridad" de que son cada cuatro años, pero "ni al PP ni al PSOE les ha interesado" modificar la ley.



Convencido de que Andalucía necesita "un gobierno de centro", ha apostado por una segunda legislatura con un Ejecutivo de coalición del PP y Cs -y no sabe "si otra más"- para seguir aplicando políticas liberales, aunque él no estará "en una tercera".



En su opinión, el declive de la formación naranja en otros territorios no tiene por qué afectar a Andalucía: "los andaluces son mucho más inteligentes de lo que dicen los sondeos", ha remarcado.



En este sentido, ha aseverado que si Ciudadanos no hubiera llegado al gobierno, probablemente no se hubieran podido hacer las reformas que se han llevado a cabo, algo que cree que van a tener en cuenta los andaluces.



Según Marín, en Castilla y León, donde "todavía no se ha explicado por qué se convocaron elecciones, "nos están echando de menos de lo lindo".



"Si los andaluces me dan ahora la confianza, voy a parar esas políticas de extrema derecha de Vox; los populismos tienen su recorrido, yo quité del escenario a Podemos, que ahora está prácticamente desaparecido en Andalucía", ha sentenciado.

