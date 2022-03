Juan Espadas sostiene que la sanidad andaluza "ni se ha normalizado ni funciona"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este miércoles la "complacencia" del presidente andaluz, Juanma Moreno, sobre la atención sanitaria en Andalucía, de la que ha sostenido que "ni se ha normalizado ni funciona" por la falta de recursos, medios e inversiones.



El PSOE no va cejar de denunciar los déficit en la atención sanitaria al esgrimir que no es la que los profesionales quieren prestar a los usuarios y ha exigido al presidente que "no pase página y crea que está todo hecho por inaugurar una planta de hospital o una UCI.



Espadas ha asegurado que la pandemia "ya no es justificación" y que Moreno sigue "dando la espalda" a la realidad del sistema público, que sigue con una "deficiente gestión".



A las puertas del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, en Bormujos (Sevilla), donde se ha reunido con el comité de empresa, el dirigente socialista ha expresado su apoyo a los trabajadores que reclaman "dignidad" en sus condiciones laborales.



"Hay que revertir esta situación para dar una atención sanitaria de calidad a las 300.000 personas del Aljarafe", ha demandado.



Según el candidato del PSOE-A, este hospital es una muestra clara de que la sanidad pública en Andalucía "ni se ha normalizado, sino que demuestra una situación estructural deficiente de medios, recursos y necesidad de inversión".



"Le he pedido al consejero más de una vez que ejerza las potestades que tiene para con este hospital y asegure, desde el control y la inspección, que los medios y los recursos de la Junta se aplican y se ponen a disposición del personal", ha explicado.



Espadas ha recordado el ofrecimiento de un gran pacto por la sanidad pública que Moreno "no ha escuchado" y que pasa por mejorar las condiciones laborales de los profesionales, la equiparación salarial y evitar la fuga de sanitarios, entre otras cuestiones.



Además, se ha referido a la petición del presidente de la Junta de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar la rebaja de los impuestos sobre la luz, los hidrocarburos y el gas.



El socialista ha respaldado cualquier propuesta que conlleve una mejor coordinación con el Gobierno de España, pero cree que para eso hay que llevar propuestas, "no solo ir a confrontar", ha censurado.



"Hay que ir con afán de lealtad y colaboración institucional, pero ambas cosas suelen faltar en el Gobierno andaluz", ha apostillado.



En su opinión, Moreno es un especialista en pedir que "le hagan el trabajo, nunca tiene el problema, siempre es de otros", por lo que le ha pedido que arrime el hombro y ha aseverado: "No se puede pedir permanentemente recursos al Estado, cuando no ejecutas los propios".

