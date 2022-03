Las cooperativas consideran insuficientes medidas contra la sequía del Gobierno

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía considera insuficiente el paquete de medidas contra la sequía, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, porque "no atiende las necesidades reales del sector agrario andaluz".



En un comunicado la federación recuerda que la situación de sequía en Andalucía no se trata de un problema coyuntural que se solucione con parches económicos, ya que la reserva hídrica de la comunidad apenas supera el 30 % de la capacidad de los embalses andaluces.



"Si a este déficit se le suma el difícil acceso a la poca agua disponible por unas infraestructuras obsoletas, las trabas administrativas para acometer inversiones propias y el desdeño de la Administración hacia los agricultores que apuestan por el sistema del regadío, el futuro del campo andaluz se ve seriamente comprometido", sostiene esta federación, que apuesta por la aprobación de un plan hidrológico nacional que contemple inversiones reales.



Según esta organización, Andalucía, con más del 34 % de la producción agraria nacional, debe contar con un paquete de inversiones en infraestructuras hídricas, que permita construir una red modernizada y adaptada a las necesidades reales de los productores de la comunidad.



En este sentido, la federación recuerda que el Gobierno central tiene a su disposición los fondos Next Generation que puede emplear para impulsar el regadío nacional y reforzar el sector agroalimentario de regiones como la de Andalucía.



Como ejemplo pone la comarca del Bajo Guadalquivir, en Sevilla, una de las principales zonas productoras de tomate de industria de España y que, ante la falta de agua para regar su cultivo, los productores de esta comarca se han resignado a no plantar en esta campaña.



Además, las soluciones planteadas por el Gobierno para paliar el indiscriminado incremento de los costes de producción son también escasas, a juicio de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.



Los abonos, las semillas, los piensos y el agua iniciaron una subida de precios hace más de un año, que ha llegado a suponer un incremento de hasta el 100 % en algunos inputs y materiales necesarios para la producción, a lo que se añade la escalada de la energía y del combustible que empezó a producirse a finales de 2021 y que se ha recrudecido con el conflicto bélico iniciado por Rusia en Ucrania.



Por ello, defiende que el sector agrario precisa de una mayor bonificación de estos conceptos, bien a través de la rebaja del IVA o bien con tarifas específicas de electricidad, como ya existe con el gasóleo, según esta federación.



Esta federación recuerda que el próximo domingo participará en la gran movilización que recorrerá Madrid para exigir una política justa con el campo nacional.

TE RECOMENDAMOS