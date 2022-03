Clamor contra las subidas: "Que nadie elija entre calefacción o comida caliente"

María Victoria es una ciudadana que ha iniciado una petición en la plataforma Change.org en la que reclama al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, "que nadie tenga que elegir entre calefacción o comida caliente". En su petición, que está recibiendo un apoyo masivo en la plataforma, narra el particular calvario de María una vecina de Madrid a la que a la que la subida del precio de los combustibles le ha condenado a la pobreza: “No puedo encender la caldera, así que utilizo mantas para calentarme. Tengo casi 50 años y gano 400 euros al mes. Con eso no puedo pagar lo que cuesta el gasoil que necesito para calentar mi casa. No me llega para comprar leña así que llevo meses duchándome con agua fría”. María Victoria añade que "mientras siguen subiendo los precios descontroladamente, el Gobierno sigue sin dar soluciones. Polonia ha eliminado el IVA, Francia ha rebajado 15 céntimos el litro de gasolina, Portugal ajustará los precios semanalmente, ¿a qué esperamos en España?"

"Mi marido y yo somos pensionistas y, a pesar de que nos subieron un 2,5 la pensión nuestra calidad de vida ha bajado por los desorbitados precios de cosas tan básicas como los carburantes. Para calentar mi casa antes pagaba 0.77 el litro de gasoil y ahora pago 1.50 euros. Hemos pasado de 231 euros por rellenar el depósito a 450… ¡CASI EL DOBLE! Para muchas familias esto significa tener que elegir entre comer, duchar a sus hijos o calentar la comida… Desde que comenzó la subida de precios, no he dejado de conocer casos así y necesitamos hacer algo YA para evitarlo", destaca y solicita a todos firmar la petición, que en tan sólo un día lleva casi 40.000 adhesiones "para pedir al Gobierno de España que reduzca inmediatamente los impuestos de los combustibles bajando el IVA del 21% al 10% y bajando los impuestos de los hidrocarburos para garantizar los derechos de las familias y negocios más vulnerables".

María Victoria afirma que "en España pagamos casi la mitad de impuestos por los combustibles" y que "esto está suponiendo la ruina de las familias, autónomos, peluquerías, bares, agricultores y propietarios de pequeños negocios. Mientras tanto, Hacienda está ingresando más de 250 millones al mes por la subida de carburantes. No podemos permitir que mientras las familias y pequeños negocios se empobrecen el Gobierno llene sus arcas de esta forma. Si no paramos esto pronto, las consecuencias llegarán y cada vez más negocios tendrán que cerrar y la precariedad se extenderá cada vez a más sectores. Con la subida de precios la recaudación del Estado seguirá subiendo, pero los ciudadanos seguiremos pagando cada vez más por productos básicos".

"Entiendo que es necesario recaudar impuestos para tener los servicios públicos de los que todos disfrutamos y garantizar nuestros derechos, pero con esta subida, el Gobierno está recaudando más dinero del previsto en los Presupuestos Generales del Estado a costa de bienes esenciales para muchas familias. A pesar de que el Gobierno ha anunciado que tomará medidas para las empresas y negocios, necesitamos conseguir que también tome medidas para las familias y particulares que utilizan calderas de gasoil y que muchas se verán obligadas a elegir entre calentar la comida o ducharse con agua caliente", destaca.