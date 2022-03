Un manto naranja de calima africana cubre Andalucía

La borrasca Celia ha traído lluvias y una lengua de polvo subsahariano que ha dejado con tono rojizo los cielos de Andalucía, y de buena parte de España. Almería, Granada y Jaén son las provincias más afectadas e incluso la situación podría empeorar durante la jornada del miércoles, según las previsiones de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet).

La calima empeora la calidad del aire y reduce la visibilidad. Debido a estas concentraciones de polvo procedentes del Sáhara, las autoridades aconsejan el uso de la mascarilla y no hacer deporte en la calle, sobre todo si tiene problemas respiratorios. También, con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire ambiente, se recomienda a la población utilizar el transporte público y no vehículos particulares ante la falta de visibilidad. Al menos, durante la jornada de este lunes no hubo ningún accidente en las carreteras andaluzas a causa de la calima.

Almería es una de las provincias más afectadas de toda España por la irrupción de la calima. El alcalde de la capital almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, recomendó a la población que cerrara las puertas y ventanas y se hicieran las salidas necesarias.

Es más, el sindicato de educación Docentes por la Pública (DxP) solicitó a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Almería, así como a la Consejería, que cerrara las aulas por la calima hasta que “las condiciones climatológicas lo permitan”.

Una lluvia de barro cubrió las calles de Andalucía desde primera hora de la mañana del martes y, según las previsiones de la Aemet, la calima podría alargarse al jueves.