Juan Marín ve “inteligente” a Feijóo por no ver a Cs "enemigo”

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que el futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es “inteligente” al “no ver a Cs como enemigo, sino necesario” y espera que vea en él un socio de gobierno e ignore a Vox para posibles acuerdos. Ha insistido en que “España no puede estar gobernada por los extremos”, ya que “el PSOE pacta con los independentistas” y el PP de Pablo Casado “se echó a las manos de Vox”.

Según su opinión, PP y Cs han creado un “modelo” de gobierno en Andalucía que “funciona” y que espera “reeditar” cuatro años más. También se ha congratulado de que Feijóo no cuente con Fran Hervías, exdirigente de Cs y mano derecha de Pablo Casado en Génova. “Se ha cargado a quien vino a destruir”, ha dicho.

Durante su intervención en el programa Acento Andaluz, presentado y dirigido por Fernando Pérez Monguió, el líder de la formación naranja ha dejado claro que las elecciones serán “después de verano” y que a día de hoy “Juanma Moreno se presentará por el PP y Juan Marín, por Cs”. Marín ha reivindicado a su formación como “partido de centro y liberal” y que ocupa el “centro político”. Ha manifestado que hay “intereses” de PP y PSOE por tratar de “hacer desaparecer” a Ciudadanos. Lo ha calificado como “ruido” porque, según ha explicado, “todos quieren ser como Cs” al ver “un PSOE socialista y liberal y un PP conservador y liberal”.

“Ciudadanos es moderación y sentido común y la gente quiere centro”, ha comentado Marín, quien ha insistido en la necesidad del papel protagonista de su partido porque, gracias a que entrara con 21 diputados en la Cámara autonómica tras los comicios del 2 de diciembre de 2018, “Andalucía ahora es la comunidad que más crece económicamente y es donde, por ejemplo, más empleos se crean”.

“Yo no vine a hacer política rancia, vine a gestionar. Veremos si se premia en las urnas”, ha declarado Marín, quien ha añadido que “nadie puede decir que yo no sea necesario”. Sin embargo, las encuestas juegan en su contra y dan muy pocos apoyos a la formación naranja. “Igual hemos tenido un problema de comunicación”, ha admitido al ser preguntado por la posibilidad de que ese trabajo hecho por Ciudadanos en el Gobierno andaluz no se vea reflejado en votos. “Yo vine a ocuparme de los andaluces”, ha zanjado.

El PSOE, “única alternativa real” al PP de Ayuso o Mañueco

Mientras tanto, el PSOE dice ser la “única alternativa real” al PP de Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Fernández Mañueco y al de “una coalición de gobierno de Juanma Moreno con la ultraderecha de Vox”. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha advertido de que este PP tiene “mucho de Vox dentro de sí mismo” y ha instado a Alberto Núñez Feijóo a decidir si opta por un PP que haga” una oposición de Estado o si seguirá avanzando hacia su radicalización a la derecha”, cometiendo el “error” de pactar con Vox ya en Castilla y León.

Por otro lado, la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha preguntado al presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, “si va a darle las llaves de San Telmo” a Vox, un partido al que ha definido como “antifeminista, racista y que apoya el ultranacionalismo de Putin”.

Velarde ha manifestado que, tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, en Unidas Podemos por Andalucía “estamos muy preocupadas” por lo que vaya a pasar en la comunidad autónoma andaluza tras las próximas elecciones autonómicas.

Por último, la número 2 del PP andaluz, Loles López, ha lamentado que durante estos últimos días Juan Espadas esté “embarrando la vida política” de Andalucía.