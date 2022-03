El PP acusa al PSOE-A de "atacar" a los profesionales sanitarios con un bulo

El PP ha acusado este lunes al PSOE-A de deslealtad, juego sucio y de "cruzar todas las líneas rojas", y ha denunciado que varios cargos del partido han participado en la difusión de un bulo "que ataca a los profesionales sanitarios" a raíz de la inauguración de la nueva UCI del Hospital de Osuna.



Los hechos se han producido este fin de semana, cuando algunos cargos del PSOE-A compartieron y comentaron un tuit de un perfil de Twitter denominado "María Isabel" que aseguraba ser una trabajadora de ese hospital que había visto cómo llegaban "decenas de coches" con gente vestida con batas blancas e identificaciones para aplaudir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en esa inauguración.



El comentario, que cuenta con miles de interacciones en esta red social, fue desmentido por el Gobierno andaluz, que aseguró que es un perfil falso que antes de la viralización del tuit tenía otra identificación, y además expuso que el área sanitaria de Osuna y trabajadores presentes en el acto ya lo habían desmentido.



La secretaria general del PP de Andalucía, Dolores López, ha lamentado que "cargos del PSOE, senadores, diputados" hayan participado "en un bulo, en una mentira" y con ello "han atacado directamente a los profesionales sanitarios".



Ha reclamado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que cambie la forma de hacer oposición y ha emplazado a los socialistas a pedir perdón "si tienen dignidad política" porque "han pasado todas las líneas".



Por otra parte, sobre la Conferencia de Presidentes, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "actúe", que no deje pasar el tiempo y que establezca ya un plan de estado para la acogida de refugiados ucranianos, con unos criterios jurídicos para los menores y un fondo de solidaridad.



Ha asegurado que el Gobierno andaluz va a contribuir a la unidad, va a dejar al lado discrepancias y tendrán "lealtad".



Además, ha pedido que baje ya los impuestos ante la subida de precios en España y ha advertido al presidente del Gobierno de que "ya no vale solo con una declaración de intenciones".



"El señor Sánchez estuvo desaparecido en la pandemia y espero que no esté desaparecido también en la guerra", ha dicho López, quien ha recordado que tiene "pocos hechos que le avalen".



La dirigente del PP-A también ha criticado que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, viniera a Andalucía "a mentirle a los andaluces" sobre el crecimiento económico y ha opinado que lo hizo con fines partidistas porque "le duele muchísimo" que la comunidad crezca "por encima de la media".

TE RECOMENDAMOS