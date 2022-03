19.293 casos de violencia de género activos en enero en Andalucía, el 27,7% de España

El primer informe estadístico de 2022 elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha cerrado enero con 19.293 casos activos de violencia machista en la comunidad andaluza, lo que supone el 27,7% del total nacional, que se sitúa en los 69.391 casos. Si a los activos se le suman los inactivados desde 2007, la cifra en Andalucía asciende a 154.799 casos y 139.231 víctimas en la comunidad andaluza, el 23,1% del total de los 670.061 casos en el sistema VioGén en España.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado este sábado en una nota de prensa remitida por su departamento que "el alto volumen de casos gestionados por el sistema da una idea de la extensión y profundidad del fenómeno de la violencia de género, y más teniendo en cuenta que los hechos denunciados, que son los que llegan al Sistema VioGén, solo representan una parte de la violencia de género que sufren las mujeres, en torno a un 25%".

Ante esta situación, ha remarcado Fernández, "no podemos permitir que se siga negando este tipo de violencia, no podemos permitir que quienes lo hacen entren en las instituciones públicas y tenemos que lamentar acuerdos de gobierno que blanquean a quienes no reconocen los derechos de las mujeres ni la igualdad". Por este motivo, el delegado del Gobierno ha vuelto a manifestar la importancia de que los municipios andaluces "construyan una amplia red de protección y apoyo a las mujeres con su adhesión al Sistema Viogén, demostrando que en Andalucía se trabaja, se legisla y se actúa por y para las mujeres, por y para defender de forma acérrima sus derechos".

A 31 de enero, Andalucía tiene 221 municipios adscritos al Sistema VioGén, el 28,11% del total de los 786 municipios andaluces. Estas 221 localidades suponen el 36,05% de los 613 municipios VioGén de toda España, en datos actualizados a 11 de marzo de 2022, es decir, casi cuatro de cada diez municipios VioGén son andaluces. A ellos se sumarán próximamente otros diez municipios andaluces en distintas fases del proceso de incorporación al sistema.

Hasta el 31 de enero, en Andalucía se ha registrado una víctima mortal declarada oficialmente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, el caso sucedido en Algarinejo (Granada). Esta cifra se eleva a 227 mujeres (desde 2003) y ocho menores (desde 2013). En cuanto a las herramientas para poder denunciar, a 31 de enero, el teléfono 016 había recibido 955 llamadas, un 20,43% más que en enero de 2021 y que representa el 14,59% del total nacional.

El 016 --de atención a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista-- presta un servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta actuación también se realiza a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

Por otro lado, el servicio Atenpro de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas usuarias activas registró 3.021 actuaciones en enero, un 17,7% más que en el mismo mes del pasado año y el 18,1% del total nacional (16.672 asistencias). La tasa de usuarias activas en Andalucía de este servicio es de 821,5 por millón de mujeres de 15 o más años, siendo la media nacional en dicho periodo de 797,2.

El informe mensual de enero hace asimismo seguimiento del recurso del dispositivo electrónico, las pulseras telemáticas de control de cumplimiento de orden de protección y de alejamiento impuestas por el Juzgado de Violencia de Género. En enero, estaban activos en Andalucía 1.020 dispositivos, un 10,7% más que en el mismo mes del pasado año y el 38,31% del total nacional, que asciende a 2.662 pulseras.

Respecto a conceptos específicos de estudio, como el factor de vulnerabilidad marcado por la existencia de circunstancias relacionadas con la discapacidad, la enfermedad grave física o psíquica, o intentos o intención de suicidio en los casos de violencia machista, a 31 de enero, se habían detectado 108 casos vulnerables, con 94 víctimas y 107 autores en las ocho provincias andaluzas, así como 4.452 casos de autores de violencia machista con más de una víctima.