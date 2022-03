Las agresiones a los sanitarios andaluces aumentaron un 16% el pasado año

El número de agresiones a sanitarios andaluces en 2021 aumentaron un 16 %, pasando de 1.042 a 1.208 casos, según los datos ofrecidos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía recabando las cifras oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).



En el caso de los médicos, las agresiones ascendieron a 135, un 22 por ciento más que en el año anterior, cuando se produjeron 110 casos, según ha denunciado el Colegio Andaluz de Médicos.



Coincidiendo con el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios que se celebra mañana, los médicos andaluces recuerdan que en Almería hubo 9 casos; Cádiz: 40; Córdoba: 2; Granada 17; Huelva: 11; Jaén: 8; Málaga: 26 y Sevilla: 22, mientras que a nivel nacional se registraron 612 agresiones.



De las agresiones registradas el 62,2% son a mujeres frente al 37,7 % a hombres, este dato consolida la tendencia de los últimos años y predominan los facultativos menores de 35 años (35 %), seguido de los médicos entre 56 y 65 años (29 %).



El ámbito de la Atención Primaria, que supone el 56 % de los casos, concentra la mayoría de las agresiones, seguido de los Hospitales (15 %), Urgencias de Atención Primaria (10 %) y Urgencias de Hospitales (7 %). Las agresiones en atención domiciliaria "in Itinere" suponen el 2 % del total.



Respecto a los diferentes tipos de agresiones sufridas, en el 63 % de los casos se produjeron insultos y amenazas, mientas que el 36 % fueron lesiones (Físicas o psíquicas), de las cuales el 14 % acabaron en lesiones físicas (20 agresiones).



De todas las agresiones recibidas y comunicadas acabaron en baja laboral el 28 % de las mismas y el 72 % vuelve a su puesto de trabajo al día siguiente de haber sido agredido.



La principal causa de la agresión es la discrepancia con la atención médica recibida que supone el 36 % del total, y son motivos de agresiones el tiempo en ser atendido (16 %); las discrepancias personales (14 %); relacionadas con la COVID-19 (11 %) y no recetar lo propuesto por el paciente (10 %), entre otras.



Respecto al tipo de ejercicio en el que se ha producido las agresiones en el año 2021, también mantienen datos similares a los de años anteriores con una clara preponderancia del ejercicio público (87 %) frente al privado (13 %) y de todas las agresiones, el 91 % se producen en horario y entorno laboral.



En cuanto a la tipología de los agresores en el año 2021, los datos muestran que son principalmente pacientes programados (48 %), seguidos de los pacientes no programados (27 %) y los acompañantes (22 %), estos dos últimos grupos aumentan respecto al año anterior.



Destaca que se registran un 56 % de mujeres, frente al 44 % de hombres, un 49 por ciento de ellos en tramos de edad de 40 a 60 años, y un 36 % menores de 40 años.



"La tolerancia cero al personal sanitario y, especialmente al médico, no es un simple eslogan, es una realidad, porque atentar contra la relación médico paciente implica atentar contra el bienestar y la salud de la población a la que atendemos", ha señalado el colectivo de médicos en un comunicado.



Por su parte, el Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía ha aprovechado también la celebración de este día para exigir al Servicio Andaluz de Salud sanciones más ejemplarizantes y mayor protección de los profesionales sanitarios frente a las agresiones.

