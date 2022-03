La Junta coordina una respuesta de emergencia para la acogida de ucranianos

Administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil trabajan desde Andalucía para coordinar una respuesta de emergencia y asistir y acoger a los centenares de ciudadanos ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, que llegan a esta comunidad huyendo del horror de la guerra.



A la espera de que estos refugiados comiencen a solicitar protección temporal -que incluye autorización de residencia y trabajo- en comisarías y centros habilitados, instituciones y ONG como Cruz Roja, CEAR o ACCEM aglutinan el grueso de la atención y la asistencia, más allá de la que prestan muchas familias y allegados.



La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es la encargada de ofrecer en provincias como Málaga, la que aglutina la mayor comunidad ucraniana en Andalucía, una primera acogida temporal de emergencia a aquellas personas que no cuentan aquí con parientes, conocidos u otros recursos.



Para ello, se les provee de una plaza de acogida, que cubre todas sus necesidades básicas de manutención y techo, y a la que se suma el trabajo de técnicos y trabajadores sociales a su disposición para ofrecerles ayuda y asesoramiento legal, dado que muchos de ellos tienen dudas sobre cuál podrá ser su estatus jurídico futuro.



ATENCIÓN PSICOLÓGICA FRENTE AL TRAUMA



Además, resulta fundamental la atención psicológica, ya que gran parte de las personas que han tenido que huir de su país vienen con un proceso de duelo ya iniciado que se deriva de la situación traumática que están atravesando, ha informado a EFE un portavoz de CEAR en Andalucía oriental.



Como ejemplo, de las 47 personas que llegaron hace unos días a Málaga tras recorrer 3.300 kilómetros en un autobús fletado por el empresario malagueño Vicente Jiménez Ifergan, algo más de la mitad de ellas (26) se fueron con familiares y conocidos, mientras que la veintena restante han sido acogidos temporalmente por CEAR, que tiene convenios con distintos alojamientos para ofrecer esas plazas de primera acogida.



En esta provincia, donde antes de la guerra había empadronados más de 11.000 ucranianos, la Asociación Ucraniana en la Costa del Sol Maydan ha puesto además en marcha junto al Consulado de Ucrania en Málaga una página web y un teléfono donde canalizar la solidaridad y el ofrecimiento de transporte para colaborar con la ayuda humanitaria.



Hasta Sevilla también han llegado esta semana una veintena de refugiados ucranianos en otro autobús procedente de Polonia que fue fletado por el párroco de una iglesia ortodoxa de Huelva, mientras que Algeciras (Cádiz) ha recibido estos días a una veintena de refugiados de la mano de la Asociación Niños de Ucrania.



Aunque no existe un perfil concreto en cuanto a las personas que están llegando desde Ucrania, que se cuentan por centenares, en su mayoría se trata de mujeres y niños que proceden de distintos puntos del país.



ACOGIDA INSTITUCIONAL Y PRIVADA



Cruz Roja Andalucía también forma parte de la red para la acogida, protección internacional y asilo que coordina el Ministerio de Migraciones y, de hecho, es la encargada de esa primera acogida en las provincias de Almería, Granada, Huelva y Jaén.



Aunque esta institución humanitaria no tiene datos concretos del número de personas atendidas, un portavoz ha explicado a EFE que están asistiendo a todas aquellas personas que se acercan a las asambleas y oficinas que tienen repartidas por la geografía andaluza.



En esos casos se les presta asistencia jurídica, información y atención personalizada y no necesariamente acogida ya que muchas de las que llegan están siendo recibidas por familiares, conocidos y otros recursos que se le ofrecen.



Una vez que se completa una primera respuesta de emergencia, Cruz Roja cuenta con recursos para ofrecer una acogida temporal en centros, donde los refugiados podrían permanecer más tiempo, y en una segunda fase de "autonomía" ayudarlos a buscar vivienda, favorecer su integración y ofrecerles ayudas sociales.



Pero en estas primeras semanas de conflicto, en muchos puntos de Andalucía la acogida está siendo también organizada y promovida por la iniciativa particular de los ucranianos residentes, que buscan las mejores alternativas para traer a sus familiares y allegados, como está ocurriendo en las provincias de Córdoba, Cádiz o Granada.



LAS ADMINISTRACIONES ULTIMAN PLANES DE RECURSOS



Por su parte, las administraciones también están diseñando los preparativos para la atención humanitaria que demanda la situación: La Junta de Andalucía ha puesto ya a disposición del Gobierno central, a quien entiende corresponde la coordinación de la acogida, 1.200 plazas tanto en albergues de Inturjoven como en instalaciones del Ifapa y otras residencias de las ocho provincias andaluzas, además de camas hospitalarias en Granada y Jaén.



A ellas se suman las cedidas por particulares y las más de 2.000 plazas de las que dispone Andalucía para refugiados de todas las nacionalidades.



Según han informado a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia, el mapa de recursos de Andalucía se está ultimando a la espera de que el Gobierno central articule el mecanismo de funcionamiento o concrete las necesidades en cada comunidad, para lo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha pedido un plan de Estado que coordine la acogida de refugiados y un fondo extraordinario de solidaridad.



De momento, lo que la Junta de Andalucía puede hacer es "ayudar" en la acogida y atención humanitaria, como hace, señalan las fuentes, cada vez que se produce una crisis humanitaria relacionada con la inmigración.



Por su parte, la Delegación del Gobierno central en Andalucía y las subdelegaciones están manteniendo reuniones de coordinación con la Policía Nacional, las oficinas extranjería y la Tesorería de la Seguridad Social una vez que el Ejecutivo publicó este jueves en el BOE la orden para el reconocimiento de la protección temporal de los afectados por la guerra.



La solicitud de protección temporal se puede solicitar desde el Servicio de Extranjería de las comisarías de Policía Nacional, así como en los centros de recepción habilitados, donde los funcionarios policiales expedirán un resguardo acreditativo de dicha petición en el que constará además un NIE asignado.



La resolución incluirá la autorización de residencia y, en el caso de los mayores de edad, de trabajo.



Según ha informado a EFE un portavoz de la Delegación del Gobierno, el contacto con el consulado de Ucrania en Málaga es "continuo" con el objetivo de conocer las necesidades de la población ucraniana y ofrecerle información.



La Delegación del Gobierno está también canalizando el envío a los ministerios correspondientes de los ofrecimientos de recursos que entidades o particulares están haciendo llegar a las subdelegaciones.

