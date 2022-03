La región registra 135 agresiones a médicos en el segundo año de pandemia

Andalucía ha registrado 135 agresiones a la profesión médica en 2021, el segundo año de la pandemia, sólo superada por Cataluña, que es la comunidad donde se han comunicado más agresiones (210 en 2021).



La Atención Primaria se mantiene a la cabeza de las estadísticas con el 51,1 % de los casos y las agresiones a las médicas, el 62 % del total, consolidan la tendencia al alza de los últimos años.



Según datos publicados este jueves por el Observatorio contra las Agresiones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y presentados en rueda de prensa, los insultos y amenazas representan el 87 % de los casos, mayoritariamente a mujeres, mientras que el 13 % fueron agresiones que acabaron en lesiones físicas y también las médicas fueron las principales destinatarias, en un 56 %, frente a sus compañeros de profesión, un 44 %.



Los datos publicados con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra este sábado, constatan que en 2021 se registraron un total de 612 agresiones, 171 más que el año anterior, lo que sitúa la cifra total desde 2011 en 5.649.



Además de la Atención Primaria, con el 51,1 % de los casos, las agresiones en los hospitales suben cinco puntos y acaparan el 22 %.



Urgencias de Atención Primaria sufre el 7,9 % de las agresiones, porcentaje muy similar al de Urgencias de hospitales, con el 7,7 % mientras que en atención domiciliaria "in itinere" las agresiones suponen ya el 1,7 % del total.



El informe destaca el aumento registrado en amenazas (un 5,7 % más) y lesiones (3,3 %) en detrimento de los insultos, que bajan un 9 %.



De todas las agresiones recibidas y comunicadas, el 13 % acabaron en baja laboral, cuatro puntos más que el año anterior.



Este año es significativo el descenso en el número de agresiones realizadas de manera telemática. Si en 2020 suponían un 29 %, en 2021 apenas rebasaron el 11 %, 18 puntos menos.



La mayoría de las agresiones, hasta el 35 %, se produjeron por discrepancia con la atención médica recibida.



No obstante, también fueron motivo de agresiones las discrepancias personales (14 %), el tiempo en ser atendido (12 %) y no recetar lo propuesto por el paciente, 10 %.



Las agresiones relacionadas con la covid suben dos puntos y se sitúan en el 9 % del total.



La tipología del agresor es mayoritariamente la de un paciente programado (48 %), seguido de los no programados (27 %) y los acompañantes (22 %).



El perfil del agresor es mayoritariamente hombre en edades inferiores a 40 años mientras que las mujeres son las principales agresoras en el tramo de 40 a 60 años.



Atendiendo a la incidencia es más alta en Cataluña (5,3 por 1.000 colegiados), por delante de Cantabria (4,1) y Extremadura (3,6). La media en España es de 2,2 por 1.000 colegiados.

TE RECOMENDAMOS