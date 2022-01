La Junta pedirá a Sánchez un nuevo fondo covid y que se multiplique la llegada de vacunas

El portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha afirmado este lunes que Andalucía pedirá en la Conferencia de Presidentes anunciada por Pedro Sánchez un nuevo fondo covid y que se "multiplique" la llegada de vacunas a España.



Bendodo, que ha ofrecido un desayuno informativo en Málaga, ha asegurado que "toda Conferencia de Presidentes es bienvenida siempre que no sea para hacerse la foto y sí para aportar soluciones a las comunidades", después de que se convocara la anterior "deprisa y corriendo" en Navidad solo "para decir que había que usar las mascarillas en todos los espacios".



Sobre el fondo covid, ha resaltado que el 40 por ciento del gasto de las comunidades autónomas para afrontar la pandemia "se ha convertido en gasto estructural" y que el año pasado el Gobierno destinó a Andalucía 2.000 millones de euros para este fin, pero en 2022 han sido "cero euros", pese a que "la pandemia sigue" y la variante ómicron está "más fuerte que nunca".



También cree necesario "multiplicar" la llegada de vacunas a España para que las personas menores de 40 años "no tengan que esperar hasta marzo" para recibir la tercera dosis.



Ha asegurado que, con el dinero recibido para luchar contra la pandemia, la Junta de Andalucía "contrató a 20.000 profesionales sanitarios" y, "como el Gobierno ha retirado esas ayudas, tendría sentido que no se renovaran esos contratos".



Sin embargo, el gobierno andaluz, "a pulmón, con fondos propios, renovó 12.000 contratos, de los cuales el cien por cien eran médicos", según Bendodo, que ha añadido que, "si llegaran esos fondos, se podría seguir reforzando el sistema sanitario".



Respecto a la vuelta al colegio, ha asegurado que hay "menos preocupación que en la primera vuelta, cuando todos esperábamos que fuera un gran problema de contagios y cierres", y se está produciendo con "absoluta presencialidad y completa normalidad".

