Condenados por patronear una patera desde la costa argelina

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto penas de cinco años de prisión a dos hombres de origen marroquí condenados por patronear una patera que a finales deL 2020 llegó a la costa almeriense tras zarpar desde una playa de Orán (Almería).



La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, declara probados unos hechos que se remontan a la tarde del 22 de diciembre del 2020, cuando los dos acusados y un grupo de entre trece y quince personas, que habían pagado para realizar esta travesía, embarcaron en la costa africana para efectuar un viaje de unos 1.852 kilómetros atravesando alta mar hasta España.



El fallo subraya que no llevaban comida o bebida, así como que tuvieron que sortear el tráfico de buques mercantes en una embarcación "sobrecargada, con peligro de zozobra e inundarse de agua aún sin oleaje", sin posibilidad de "refugio o protección", añadiendo que sólo tenían una bomba de achique pero no material para emitir señales de socorro.



Además, el motor de la patera era alimentado con una manguera que se intercambiaba de una garrafa a otra con "gran peligro de incendio", intoxicación y quemaduras.



Según la sentencia, los acusados patronearon "indiscriminadamente" esta embarcación de fibra hasta que fueron avistados sobre las 01:20 horas del 23 de diciembre en las proximidades de Las Negras, en Níjar (Almería), por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.



Cuando una patrullera de este cuerpo policial se aproximó a la patera, intentaron escapar incrementando la velocidad de la embarcación, arribando minutos más tardes a la playa de Aguamarga, en Níjar (Almería).



Allí los inmigrantes saltaron al agua y se dispersaron, mientras que los acusados desembarcaron y se introdujeron en el chiringuito de un hotel hasta ser detenidos por agentes de la Guardia Civil poco más tarde.



La sentencia resalta que "la embarcación puso en peligro la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo al no reunir las condiciones de seguridad mínimas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar", algo que se vio agravado "por las características concretas del tráfico en la zona marítima por la que discurrió".



Por estos hechos han sido condenados a penas individuales de cinco años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.



El abogado Nabil El Meknassi Barnosi, que ha ejercido la defensa de los acusados -quienes no han reconocido en ningún momento los hechos-, ha anunciado a EFE que recurrirá el fallo de la Audiencia Provincial al considerar que no se ajusta a la realidad de lo ocurrido.



De hecho, durante la vista oral, los ahora condenados manifestaron que habían pagado por realizar el trayecto con la intención de buscar trabajo en España, precisando que en la patera contaron con chalecos salvavidas y que en ningún momento pilotaron la patera.

