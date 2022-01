Vuelta al cole: cambian de criterio y sólo cerrarán una clase cuando haya estos positivos

Las aulas son entornos seguros en cuanto a la transmisión de la covid, y Sanidad lo ha dejado claro este viernes con una recomendación a las comunidades: la cuarentena de toda la clase solo será necesaria si hay 5 o más infectados o el 20 % del alumnado; con 4 o menos se considerarán casos esporádicos y no se plantea el aislamiento.



A unos días (el 10 de enero) de que se retomen las clases en todos los niveles educativos, Salud Pública ha trasladado esta recomendación con la que apuesta por fomentar "lo máximo posible" la presencialidad en todos los niveles, reforzando la prevención pero sin diferenciar cuarentenas para menores vacunados o no vacunados.



Ahora las comunidades podrán aplicar o no la medida. Alguna de ellas ya ha avanzado sus protocolos, como la Comunidad de Madrid: en este caso, los alumnos de hasta 12 años que hayan sido contacto estrecho de un positivo no tendrán que guardar cuarentena, sea cual sea su situación vacunal.



Mientras, Andalucía es partidaria de relajar las cuarentena, si bien ante la aparición de un brote dejará la decisión en manos de la Consejería de Salud y Familias.



Con esta recomendación global de las cuarentenas para los centros escolares Sanidad busca adaptarse a la situación pandémica actual y mantiene el mismo protocolo que para la población general, que es de igual o inferior a siete días para contactos estrechos sin pauta completa.



Los cambios de protocolo se han conocido hoy en un escenario en el que se ha constatado una ralentización en la subida de contagios respecto a días previos.



Sin embargo, este descenso de covid detectado en el día de Reyes, según datos confirmados por algunas comunidades autónomas, parece más atribuible a una bajada en la realización de pruebas diagnósticas que a una caída general de la transmisión.



De momento, Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia y La Rioja suman 41.000 nuevos contagios, una cifra inferior a la notificada por estas comunidades antes de las festividad de Reyes.



Lo que no baja es la cifra de ingresos hospitalarios y ocupación de camas UCI: estas últimas rozan ya el 22 % de media nacional, según los últimos datos de Sanidad.



En Cataluña, los pacientes con covid-19 ingresados en los hospitales han superado los 2.000 por primera vez en esta sexta ola, cuyo riesgo de rebrote repunta tras días bajando.



Este viernes, hay 84 personas más que ayer ingresadas por covid en hospitales catalanes, y de estos 2.002 pacientes, 471 se encuentran en la uci.



Castilla y León ha notificado once fallecimientos, y Galicia ha notificado 4.106 nuevos contagios, 763 menos que un día antes en una jornada con 5.000 pruebas diagnósticas menos que en las 24 horas anteriores.



También La Rioja tiene más hospitalizados tras la jornada de Reyes y ha notificado dos nuevas muertes por covid, y Navarra, que lleva días liderando la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes con más de 6.000, ha visto bajar por fin la cifra de positivos.



En medio de esta cascada de cifras, el investigador del Grupo de Investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOMSC) de la Universidad Pública de Cataluña, Enric Álvarez, ha informado de que los contagios en Cataluña crecen más lentamente, por lo que pronostica un previsible descenso a partir de la semana que viene cuando se podría saber si se ha alcanzado ya el pico de la trasmisión.

TE RECOMENDAMOS