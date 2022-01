El oso de Cádiz, protagonista absoluto de las cabalgatas de Reyes en España

GRACIAS CÁDI. Yo no me he reío más, hoy, porque no se puede. La mejor cabarrrrgata del mundo.#cabalgata #Cádiz #elosoamoroso #pormeotra #hastalconíodel22 #ReyesMagos2022 #ReyesMagos #ponunosoentuvida #quierosentirtucuerpojuntitoalmío pic.twitter.com/8PhVM3z6xL