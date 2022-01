Libertad con cargos para la madre negacionista que secuestró a hijos para no vacunarlos

Cristina Mariscal Copano, la madre que secuestró a sus dos hijos, de 12 y 14 años, para evitar que fuesen vacunados contra la covid, ha quedado en libertad provisional y no podrá comunicarse con ellos tras comparecer en calidad de detenida este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos.



El abogado del padre de los menores, Javier Toucedo, ha explicado a Efe que la autoridad judicial ha decretado además una orden de alejamiento de trescientos metros por un presunto delito de sustracción de menores en relación a sus dos hijos.



La madre de los menores se ha acogido a su derecho de no declarar y el ministerio público ha solicitado la libertad con cargos, no comunicarse con los menores y la orden de alejamiento.



El letrado del padre se ha adherido a la petición fiscal pero se ha reservado el derecho de ampliar la solicitud de medidas ante el juzgado instructor cuando se levante el secreto de las actuaciones, ya que los menores estaban en Portugal mientras se encontraban ilocalizables y se les ha privado del derecho y la obligación de ir al colegio, entre otras cuestiones.



La representación legal del padre ha adelantado a Efe que seguramente solicitará que declare la directora del colegio y los tutores para acreditar que la madre en una reunión que tuvieron con la misma por absentismo escolar ya les advirtió de que no los iba a llevar al centro educativo.



Fuentes judiciales han indicado a Efe que al constar una denuncia ya interpuesta por estos hechos la causa la llevará el Juzgado de Instrucción número 10, que actualmente mantiene las actuaciones secretas.



Fuentes del entorno de los menores han indicado a Efe que los niños han pasado la noche con su padre, que ayer tras recogerlos en el juzgado fueron con familiares a comer y que éstos le han dicho que han estado nerviosos y que no entendían que estaba pasando los días que estuvieron con su madre sin poder hablar con él.



"Anoche se acostaron ilusionados con los Reyes a buena hora para intentar ir normalizando la situación", han destacado las fuentes.



Mariscal Copano se personó ayer ante los juzgados de Sevilla y una vez en dependencias judiciales se identificó y entregó a los niños, por lo que el juez ordenó que quedase detenida hasta que compareciera ante el titular del juzgado.



El progenitor denunció el pasado diciembre que desde hacía casi un mes no veía a sus hijos y culpaba a su exesposa y madre de los niños de habérselos llevado de la casa de su actual pareja en Jerez de la Frontera (Cádiz), entre otros motivos para que no fueran vacunados.

TE RECOMENDAMOS