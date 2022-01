La madre que secuestró a sus hijos para no ser vacunados los entrega al juez

Cristina Mariscal Copano, la madre que secuestró a sus dos hijos para evitar que fuesen vacunados contra la covid, ha entregado a los menores este miércoles en un juzgado de Sevilla.







Según ha informado a EFE, Javier Toucedo, abogado del padre de los niños, la guardia civil ha llamado al padre para informarle de que los menores estaban en el juzgado y que podía ir a las dependencias judiciales para recogerlos, aunque los agentes no han precisado quién había llevado a los niños, de 12 y 14 años.







Debido a ello, Toucedo ha destacado que desconoce si los menores los ha llevado personalmente la madre o si ha sido a través de otra persona.







La denuncia oficial por la sustracción de menores se formalizó el pasado 16 de diciembre aunque el padre no tenía noticias del paradero de sus hijos desde el 9 de noviembre.







El progenitor denunció que desde hacía casi un mes no veía a sus hijos y culpaba a su exesposa y madre de los niños de habérselos llevado de la casa de su actual pareja en Jerez de la Frontera (Cádiz), entre otros motivos para que no fueran vacunados.







Toucedo ha indicado a EFE que desconoce si había una orden de detención contra la mujer y que su cliente ha salido inmediatamente desde el municipio en el que vive, San Juan de Aznalfarache (Sevilla), para el juzgado para recoger a sus hijos.

