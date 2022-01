Detenida la madre negacionista que secuestró a sus hijos para no vacunarlos

Cristina Mariscal Copano, la madre que secuestró a sus dos hijos, de 12 y 14 años, para evitar que fuesen vacunados contra la covid, ha sido detenida tras entregarlos en los juzgados de Sevilla.



Fuentes de la investigación han indicado a Efe que previsiblemente pasará mañana a disposición judicial y que podría ser acusada de un delito de secuestro de menores.



El abogado de la mujer, Borja Gómez Martínez-Fresneda, ha explicado a EFE que él recomendó a su clienta que la entrega de los menores la hiciera en el juzgado en vez de la comisaría e intentar evitar que fuera detenida, aunque la autoridad judicial ha ordenado su apresamiento.



La mujer se ha presentado esta mañana en las dependencias judiciales y tras identificarse ha entregado a los menores, que según Gómez Martínez-Fresneda, se encuentran bien y pasarán la noche de Reyes con su padre, que tiene su custodia.



Aunque el caso está secreto, la mujer entendía que el juez habría decretado la búsqueda y presentación y que si se presentaba en el juzgado en vez de la Comisaría con los niños podría evitar que fuese detenida.



El juez de familia ya acordó en su día la retirada del pasaporte y la suspensión temporal de la custodia, según Gómez Martínez-Fresneda, que ha precisado que él no ha comparecido con su cliente en la dependencias judiciales ya que ella solo quería entregar a los niños e irse a su domicilio al encontrarse enferma por todo lo acaecido.



El letrado del padre, Javier Toucedo, ha señalado a Efe que tuvo conocimiento de la entrega de los niños en el juzgado a través de su cliente que le informó de que le había llamado la Guardia Civil para que fuera a por los menores, que pasarán los Reyes con su progenitor.



La denuncia oficial por la sustracción de menores se formalizó el pasado 16 de diciembre aunque el padre no tenía noticias del paradero de sus hijos desde el 9 de noviembre.



El progenitor denunció que desde hacía casi un mes no veía a sus hijos y culpaba a su exesposa y madre de los niños de habérselos llevado de la casa de su actual pareja en Jerez de la Frontera (Cádiz), entre otros motivos para que no fueran vacunados.



Toucedo ha indicado a EFE que desconoce si había una orden de detención contra la mujer y que su cliente ha salido inmediatamente desde el municipio en el que vive, San Juan de Aznalfarache (Sevilla), hacia el juzgado para recoger a sus hijos.

