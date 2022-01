“El futuro del comercio no está solo en internet, pasa por la web y la tienda física”

Vender en internet no es fácil. Lo dice Antonio Fagundo y, casi con toda probabilidad, tenga razón porque fue nombrado uno de los mejores CEO digitales de España por Ecommerce Awards 2017, da clases de esto en ESIC-ICEMD, IE Cajasol, Universidad de Loyola, KSChool y Cámara de Comercio de Sevilla y... vende mucho por internet con Masaltos.com, empresa líder en venta online de calzado para aumentar la estatura de los hombres.

Recientemente participó en un evento organizado por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz para contar lo que nunca te contaron antes de encarar el reto de probar fortuna en la web.

De camino a la capital, adelantó algunos de los argumentos de la intervención. Todos sorprendentes y salpimentados con buena cantidad de incorrección. En primer lugar, Fagundo aclara que “quien piense que el futuro está en la red exclusivamente está equivocado; el futuro pasa por la web y la tienda física”.

Y no basta con estar en internet. “Nos dicen que es súper sencillo, que te compras un dominio, diseñas una página y facturarás millones; que metes diez pavos de publicidad en Facebook y ganas quince, pero no, todo eso es mentira”, advierte. “Hay que ponerse las pilas”, aconseja, especialmente “los negocios pequeños y medianos”, que deben tratar de ofrecer los servicios que ofertan los grandes como Amazon. Hay que poner facilidades de pago, ofrecer un teléfono de atención al consumidor o enviar correos electrónicos de confirmación de venta. Y, “si puedes entregar en 24 horas, hazlo”, recomienda. Aunque admite que no es posible competir en todo. “La ley obliga a dejar al comprador como estaba antes de la operación, de manera que los gastos de envío se los come el comerciante”.

Además, “el cliente está empoderado y cree que siempre tiene la razón”... y no, “tampoco es así”. Porque, Fagundo recuerda, por último, que no todo cabe en un plan de transporte o de ventas. “Puedes tenerlo todo diseñado pero, de repente, se desata un temporal o se declara la alerta sanitaria mundial por un virus y no llegas”.

El incremento de ventas durante el confinamiento fue un espejismo

Antonio Fagundo, uno de los autores del libro ‘Ecommerce. Cómo montar una tienda online... ¡y que venda!’, alerta también del espejismo del incremento de facturación en el confinamiento. “No había otra alternativa pero solo se beneficiaron algunos sectores y los niveles han bajado mucho tras la relajación de restricciones”. La tienda física, insiste, es fundamental.