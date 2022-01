Definitivo: la vuelta al cole será el lunes y "segura y tranquila", según el Gobierno

La decisión unánime de las comunidades y del Gobierno de volver la próxima semana a las clases presenciales será "segura y tranquila", sin "ningún alarmismo", pero también sin bajar la guardia en la aplicación de los protocolos Covid y potenciando la vacunación entre los casi diez millones de estudiantes españoles.



En la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud, la Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dicho que se ha adoptado una "decisión "acertada" y, en contra de lo que se ha podido trasladar "en algún momento", los centros son espacios "seguros".



"Su comportamiento es que nunca han exportado casos sino importado casos de otros entornos, por tanto a la hora de afrontar este reinicio (de curso) tenemos que seguir echando mano de la prudencia que nos ha permitido movernos de forma segura", ha dicho Alegría, acompañada de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el ministro de Universidades, Joan Subirats.



"Podemos tener una vuelta a las aulas de una manera segura y tranquila. Prudencia sí, de hecho es la que hemos mantenido todos estos meses, pero alarmismo ninguno. Prudencia, tranquilidad y seguridad, nuestros centros son espacios seguros y no tengan ninguna duda que optar por la presencialidad es la mejor opción".



La reunión de Gobierno y autonomías se produce en mitad de la sexta ola de la pandemia y con una incidencia acumulada general de 2.295 casos por 100.000 habitantes, la más alta registrada nunca.



¿QUÉ PASA CON LAS CUARENTENAS DE LOS NIÑOS?



De momento, los centros educativos mantendrán el mismo protocolo que ya tenían respecto a las cuarentenas en la vuelta a las clases el lunes, de forma que los alumnos completamente vacunados que sean contacto estrecho de un positivo estarán exentos de hacerla y los que no lo estén deberán respetar un periodo de siete días.



El cambio del protocolo está siendo objeto de estudio por parte de la ponencia de alertas que, de hacer una propuesta, tendrá que ser analizada después en la Comisión de Salud Pública, ha subrayado Darias.



Durante la reunión extraordinaria celebrada en el Palacio de la Moncloa, varios consejeros autonómicos han planteado relajar las cuarentenas en las aulas: Madrid, por ejemplo, ya ha incluido en su Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la covid-19 que, ante la aparición de casos esporádicos, no las habrá en los centros educativos, si bien la Dirección General de Salud Pública indicará las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes.



Pero, de momento, habrá que esperar al pronunciamiento de la ponencia; cualquier modificación que se vaya a hacer del protocolo vigente, ha subrayado Darias, irá de la mano de la "evidencia" y el "criterio de los expertos" que asesoran a los departamentos de Salud Pública.



Así, el próximo lunes los alumnos volverán a las aulas cien por cien presencial y bajo los mismos protocolos y estrategias de prevención que estaban a vigentes antes de las navidades, cuando ómicron no había desatado la avalancha de contagios.



La única diferencia es que, como sucede con el resto de la población, las cuarentenas de los contactos estrechos quedan reducidas de 10 a 7 días para aquellos alumnos que no estén vacunados con pauta completa, mientras que los que sí lo están quedan exentos de mantenerla siempre que sean asintomáticos.



El periodo de aislamiento de los positivos, asimismo, también queda reducido de diez a siete días.



Actualmente, el 86,6 por ciento de las personas de 12 a 19 años han recibido sus dos dosis contra la covid; en el caso de los niños de 5 a 11 años, el 28,8 % han tenido la primera y aún tardarán con la segunda, ya que el intervalo entre pinchazos para ellos es de ocho semanas.



La ministra Darias ha abogado por incentivar aún más la vacunación y se ha mostrado partidaria de cualquier medida que adopten las comunidades, como la de volver a establecer dispositivos móviles en los campus de las universidades.



No en vano, la cobertura de la franja de entre 20 y 29 años, del 81,5 %, y que además es la que mayor tasa de incidencia tiene, está aún lejos de las de otras que han alcanzado el 100 %.



¿QUÉ OCURRE CON LOS EXÁMENES SI UN UNIVERSITARIO ESTÁ INFECTADO?



El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha explicado este martes que su cartera está trabajando para que los estudiantes infectados con el coronavirus no pierdan la convocatoria de examen y tengan la posibilidad de buscar una segunda oportunidad.



Subirats ha detallado que están hablando con los rectores para que se adopten aquellas medidas que permitan a los chicos contagiados acudir después a los exámenes.

"Las universidades -ha señalado- están preparadas claramente para afrontar este tema, estamos en un momento del año en el que muchas están entrando en exámenes en el mes de febrero y no será hasta la primera o segunda semana de febrero que comenzarán las clases. La lógica de la presencialidad la vamos a aplicar tanto en los exámenes" como en las clases.



LAS POSIBLES BAJAS DE LOS PROFESORES Y OTRAS DIFICULTADES



La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) ha apoyado el acuerdo adoptado, pero ha reconocido que la presencialidad en este contexto sanitario plantea dificultades organizativas.



Según su directora general, Elena Cid, "en estos momentos, una de las mayores preocupaciones es el contagio de los profesores, quienes están en primera línea asegurando la mejor enseñanza para nuestros hijos, y la incertidumbre en cuanto a las actualizaciones de los protocolos de cuarentenas”.



Por otra parte, el sindicato STES cree que la "parte decepcionante de los acuerdos adoptados hoy es la ausencia de nuevas medidas que permitan afrontar el reinicio de curso con una mayor seguridad sanitaria. Mientras que, en otros países, que también han optado por la enseñanza presencial total, se ha regresado a las aulas con pruebas serológicas, pruebas PCR o test similares para el conjunto de la población escolar, en nuestro país, no será así".