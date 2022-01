Los Reyes Magos traerán mochilas: los niños volverán al cole el día 10, con condiciones

Los estudiantes volverán a las aulas de forma presencial con normalidad el próximo 10 de enero, tras las vacaciones de Navidad, aunque extremando todas las medidas de precaución, ante el avance de la sexta ola del coronavirus que ha provocado una explosión de contagios en el conjunto de España.



Salvo sorpresas de última hora, ésta será la principal medida que se adoptará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en una reunión extraordinaria convocada para mañana junto con la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria para analizar la vuelta a las aulas.



Así lo ha podido constatar EFE tras consultar la postura de todas las comunidades autónomas, en la víspera de la reunión, en la que darán cita los ministros de Sanidad, Educación y Universidades y los responsables autonómicos de esas áreas.



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó claro la postura del Gobierno: los colegios son "espacios seguros" y, por tanto, el objetivo es que se mantenga la presencialidad, tal y como se ha hecho hasta ahora, ya que, en su opinión, ha sido un "éxito".



De ahí que las fuentes del Ejecutivo consultadas hoy no contemplen retrasar la vuelta a las aulas.



Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Educación, correspondientes al pasado 23 de diciembre, solo el 1,58 % de las aulas estaban confinadas antes de las Navidades, cuando apenas había comenzado a infectar la variante ómicron, que irrumpió tras el puente de la Constitución (en la semana del 13 al 17 de diciembre).



Hasta el momento, más de la cuarta parte de los menores de entre 5 y 12 años están inmunizados y se espera que a lo largo de este mes lo estén todos con la primera dosis.



A continuación la postura y lo que plantearán las comunidades autónomas mañana en el Consejo Interterritorial de Educación:



MADRID

Finalmente, Madrid ha determinado la presencialidad en la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad desde el lunes 10 de enero en todas las etapas educativas, tras analizar los datos actuales de incidencia de la COVID-19 y las previsiones para las próximas semanas. Los centros educativos deberán mantener las medidas que se pusieron en marcha en el inicio del curso, como el uso obligatorio de mascarilla a partir de los seis años o la figura del coordinador COVID-19. En el caso de la mascarilla, vuelve a ser obligatorio su uso en los recreos tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de retomarlo en exteriores desde el pasado 24 de diciembre.



La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció hace unos días que su Consejería de Educación estudiaba dos planes de cara a la vuelta a los colegios tras la Navidad ante el avance de la variante ómicron: uno, sin cambios, y otro con "semipresencialidad" para los alumnos de los cursos superiores (3º y 4º de ESO y Bachillerato).



ANDALUCÍA



El Gobierno andaluz defenderá la vuelta a las aulas el día 10, siempre de acuerdo con las directrices que vaya marcando la Consejería de Salud y Familias.



ARAGÓN



Aragón no contempla un retraso en la vuelta a los centros educativos porque defiende que la situación es mejor que el curso pasado y que los colegios han demostrado "ser lugares seguros, de detección y no de transmisión".



En esta comunidad, el 31 por ciento de los menores de entre 5 y 11 años ha recibido al menos una dosis.



ASTURIAS



Asturias defiende que las aulas deben ser "los últimos espacios en cerrarse y los primeros en abrirse", ya que, a pesar de la virulencia de la actual ola de infecciones, el ritmo de vacunación de este grupo de edad "va más rápido de lo previsto".



BALEARES



El Gobierno balear pedirá que se inicie el curso escolar con normalidad y siguiendo el calendario previsto, ya que entiende que las escuelas son entornos seguros y que incluso han ayudado a cortar las cadenas de transmisión.



Baleares mantiene que los contagios en las aulas son mínimos y que, si hay positivos, la mayoría se han producido fuera de los centros educativos.



CANTABRIA



Cantabria apuesta por la vuelta a las aulas el 10 de enero para todos los niveles y etapas.



Según datos de la Consejería de Educación, han estado en cuarentena por covid o contactos estrechos 168 grupos de los 2.721 educación infantil y primaria que hay en esta comunidad, lo que supone el 6,17 por ciento del total.



CASTILLA LA MANCHA



Castilla-La Mancha defenderá mañana la presencialidad en la educación y no retrasar las fechas de inicio de las clases, aunque su intención es que haya una postura común y que se adopte una decisión conjunta.



La consejera de Educación, Rosa María Rodríguez, insiste en que la formación presencial es prioritaria y en que la digital solo debe ser un complemento ante determinadas situaciones puntuales que se produzca en algún aula.



CASTILLA Y LÉON



Castilla y León aboga por la presencialidad y mantiene la fecha de regreso prevista, a la vez que apuesta por las medidas preventivas, entre ellas por los medidores de CO2 en las aulas, la distancia física de un metro y ventilación.



CATALUÑA



Pese a las cifras récord de 128.000 contagios semanales, Cataluña tiene la voluntad de mantener la máxima normalidad posible en la vuelta a las clases y, por tanto, descarta un aplazamiento de la fecha de inicio del segundo trimestre, como habían pedido algunos sindicatos del sector de la educación.



En Cataluña, el 23 por ciento de los niños de 5 a 11 años ya tiene la primera dosis de la vacuna y la mitad de los de 12 a 15 la pauta completa, mientras que el 34% de los trabajadores esenciales (entre los que se encuentran los docentes) ha recibido la tercera dosis.



COMUNIDAD VALENCIANA



La Comunidad Valenciana hará lo que digan las autoridades, como hasta ahora, por lo que de momento no hay cambios respecto a la vuelta a las aulas, según el conseller de Educación, Vicent Marzà.



En esta comunidad se está reforzando la inmunización del personal docente, con terceras dosis.



EXTREMADURA



El Gobierno extremeño es partidario también de que se mantenga el calendario actual y que se vuelva a las clases de forma presencial, porque es un derecho y por la importancia de la socialización del alumnado en su etapa educativa.



Por ello, las consejería de Educación y Sanidad trabajan conjuntamente para hacer "una vuelta al cole" con el formato de presencialidad segura.



GALICIA



El Ejecutivo gallego apuesta por mantener la fecha prevista y no ve problemas con los datos actuales de contagios ni con los calendarios de vacunación pediátricos, ya que cree que la semana del comienzo del curso podrían estar vacunados con la primera dosis el 90 por ciento de los niños entre 5 y 11 años.



LA RIOJA



La idea del Gobierno de La Rioja es que regresen todos los alumnos a las aulas en la fecha prevista, el 10 de enero.



MURCIA

Murcia planteará regresar a las clases de forma presencial en todas las etapas y niveles durante la reunión.



NAVARRA



Navarra, la comunidad más afectada por la sexta ola del coronavirus, defenderá la vuelta a las clases al cien por cien en todos ciclos formativos.



Su consejero de Educación, Carlos Gimeno, asistirá a la reunión, aunque de forma telemática ya que se encuentra confinado en su domicilio tras dar positivo por covid-19.



PAÍS VASCO



El Gobierno vasco apuesta por la vuelta presencial en las aulas manteniendo las medidas de seguridad vigentes antes del parón derivado de las vacaciones navideñas.



Sin embargo, fuentes consultadas han precisado que escucharán las posiciones que se planteen mañana y que a lo largo de la semana analizarán con la consejería de Salud los datos sobre la evolución de la pandemia para abordar la vuelta a las clases. EFE