Piden retirar un cartel navideño con Blas Infante con gorro de Papá Noel

La Fundación Blas Infante ha pedido a los grupos Defender Andalucía y Adelante Andalucía que suspendan la divulgación de un cartel el que, usando la imagen del padre de la patria andaluza, felicita las fiestas navideñas, con un gorro de Papá Noel y una caja en las manos con regalos navideños.

En un comunicado, el vicepresidente de la Fundación, Javier Delmás Infante, se trata de algo "frívolo y totalmente fuera de lugar”, que entiende que solo puede achacarse “a la inmadurez política de las personas que realizaron ese diseño y de quienes en el colectivo o partido denominado Defender Andalucía permitieron su difusión”.



Además, lamenta que "rehusaron retirarlo cuando así les fue solicitado amigablemente por algunos patronos de esta Fundación y por otras personas andalucistas”.

El mismo comunicado lamenta que, a través de Twitter, la líder de Adelante Andalucía -coalición o confluencia a la que pertenece el colectivo mencionado- Teresa Rodríguez, haya afirmado no solo que “le encanta” dicho cartel, “sin explicar por qué”, sino que cree que “a Blas también le encantaría”.



“Frivolidad sobre frivolidad que el patronato de esta Fundación no puede ya dejar pasar sin posicionarse”, indica el mismo comunicado, que entiende que se trata de “una manipulación inaceptable de quien fue principal ideólogo del Andalucismo, cuyo pensamiento continúa en lo fundamental hoy vigente”.



Lamenta, además, que, hasta ahora “los ataques e intentos de descalificación o de ridiculización de su figura habían venido siempre de la ultraderecha o sectores próximos a esta”, pero, ahora “partidos y personas que se reclaman andalucistas y soberanistas la banalizan y, sin dar explicación alguna, persisten en presentarlo de manera irrespetuosa aunque algunos de los responsables de ello nieguen esa falta de respeto”.



Por todo ello, piden que se retire el cartel de las redes sociales, y no se difunda aunque sea privadamente, además de que sus responsables pidan excusas a María de los Ángeles Infante, la presidenta de la Fundación, “que está, lógicamente, herida e indignada por el uso que están haciendo de la figura de su padre”.