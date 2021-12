El alcalde de Cádiz pide regular los alquileres para no perder más población

El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, tiene claro que la sangría de población que sufre la ciudad desde hace al menos 25 años, con la pérdida de 31.351 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se debe a un problema de vivienda.

“El empleo no determina en gran medida donde debe estar tu domicilio particular porque vivimos en una mancomunidad geográfica que nos posibilita desplazarnos con cierta facilidad; uno puede vivir aquí perfectamente e ir a trabajar a Algeciras si me apuras”, explica en una entrevista que INFORMACIÓN publicará este domingo.

Sin embargo, “no se puede pagar por el alquiler mensual de un piso de 50 metros cuadrados 1.000 euros” en la ciudad, añade.

El alcalde responde a la pregunta de por qué la gente se marcha a Chiclana o Jerez que en estos municipios el precio de las casas es tres veces menor. En Cádiz, la renta del inmueble “se come tres cuartas partes de la nómina”, lamenta.

Ante esta situación, hace un llamamiento “a los rentistas” de la ciudad, en la que se calcula que hay vacías unas 5.000 viviendas, pero también al Gobierno. “De alguna manera hay que regular por ley, como se hace en otras ciudades europeas, los precios de los alquileres para no dejar únicamente al lucro económico de la propiedad la fijación de los precios del mercado”, plantea.

Según la última revisión del padrón llevada a cabo por el INE, el 1 de enero de 2021 había censados en Cádiz 1.195 gaditanos menos que un año antes. Por el contrario, en 2020, El Puerto ganó 357 habitantes, alcanzando una población de 89.060, mientras que Chiclana sumó 1.156 nuevos vecinos, casi los mismos que perdió la capital, hasta llegar a los 86.306 censados.