“Esto es distinto a lo que ocurría antes, no hay tanto problema con la enfermedad severa"

El reputado virólogo que se ha hecho famoso por vaticinar el final de la pandemia en un vídeo publicado por el presentador Jesús Calleja ha ahondado en su razonamiento afirmando que “esto es distinto de lo que ocurría antes, no hay tanto problema con la enfermedad severa. La enfermedad severa es diez veces menor que la cantidad que veíamos antes. Hay que evitar que las infecciones se disparen y sean diez veces más que las que ha habido en otras olas. Hay cierta presión en el sistema sanitario y hay presión económica debido a la necesidad de las cuarentenas”.

Adolfo García-Sastre, virólogo y director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, afirma, en declaraciones a El Independiente, es partidario de "seguir las mismas pautas que ha puesto Estados Unidos; si no tienes síntomas, han transcurrido 24 horas sin síntomas y estás en el quinto día, puedes acabar la cuarentena, pero debería ser acompañado con un test de antígeno negativo. Para ello es necesario que las personas en cuarentena tengan acceso a los test de antígenos y eso, logísticamente, necesita preparación. Si todo esto se cumple, la probabilidad de que sea transmisible es muy baja. Ahora, si quitas el test de antígenos a los cinco días, la probabilidad de que sea transmisible es algo mayor. Lo ideal sería un test de antígeno a los cinco días, y si es positivo seguir esperando a que sea negativo”.

Sobre la definición de enfermo de Covid destaca que “el virus ha cambiado, pero ¿hasta qué punto el virus ha cambiado y no causa estos síntomas? ¿Hasta qué punto nosotros hemos cambiado, porque tenemos inmunidad preexistente que hace que un virus que ahora nos infecta más fácilmente, pero las infecciones en vacunados no son tan severas, los síntomas son distintos y hace que la enfermedad cambie?”, afirma, añadiendo que “el huésped ha cambiado. ¿Hasta qué punto el virus ha cambiado para ser más leve? Algo que todavía no sabemos de ómicron es cuál es el porcentaje de enfermedad severa que causa en no vacunados”.

Añade que "es posible que haya disminuido la severidad de infección en los no vacunados, no lo podemos decir con seguridad, pero sí podemos decir con seguridad que la infección en los vacunados da lugar a síntomas mucho más leves”. Así, destaca que "si definimos Covid como enfermedad severa, lo que va a disminuir es mucho el Covid; ahora hay más infecciones, pero menos Covid. No estará completamente eliminado, pero hay menos casos. Si una persona es asintomática, ¿tiene Covid? Yo diría que no; Covid es una enfermedad. Un asintomático tiene el virus, pero no Covid”.

Sobre el fin de la pandemia destaca en El Independiente que “el problema es cuándo se declara oficialmente que una pandemia acaba. Se hará en algún momento, pero la OMS no va a dar la pandemia por terminada hasta que no esté muy segura. No se dará por terminada la pandemia hasta que se vea qué es lo que ocurre en el invierno de 2022, porque no se sabrá si va a volver a haber otra ola como la de ómicron o similar. Yo creo que es difícil, la OMS no va a declarar acabada la pandemia hasta que no vea que no se va a producir una nueva ola de proporciones pandémicas, es decir, que cause enfermedad severa en una parte principal del mundo. La pandemia acabará antes de que la OMS la considere acabada” y se atreve a lanzar un pronóstico: "Ómicron bajará y después de ómicron es muy difícil que haya olas similares. Estamos ahora en una ola invernal con un virus que causa síntomas menos severos, pero hay mucha gente infectada. Esto va a hacer que aumente mucho más la inmunidad y que, cuando pase esta ola, si hay olas después, van a ser más pequeñas. Porque es muy difícil que vuelva a hacer lo mismo que está haciendo ómicron y es muy difícil que aparezca una variante que reemplace a ómicron, como ha pasado con delta, eso tardará un poco más de tiempo”.

Ahora en su explicación afirmando que “el virus se irá volviendo menos pandémico y se hará más epidémico, tendremos pequeñas epidemias causadas por variantes diferentes cada año -como ocurre con la gripe- o quizá el cambio será cada 5 años. Que dado ese tiempo llegue una variante que aumente un poco las situaciones epidémicas, pero tampoco mucho. Una vez que el virus no es pandémico, tendremos que ver el tipo de medidas adecuadas para eliminar la cantidad de enfermedad que todavía ocasione este virus. Causará un porcentaje de enfermedad del mismo modo que la gripe causa un porcentaje de enfermedad, pero no estaremos en urgencia pandémica. De la misma forma que hay una vacunación de la gripe, veremos si se va a necesitar una vacunación anual o será cada cinco años. Está por ver”.