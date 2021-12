La Junta anuncia las circunstancias por las que limitaría movilidad, horarios y aforos

Andalucía no tomará medidas de limitación de movilidad, de horarios o de aforos, como Cataluña o el País Vasco, si no se produce una subida "de manera súbita" de la incidencia clínica del alto número de contagios de covid-19, ha asegurado este jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno.



En una visita al Banco de Alimentos de Málaga (Bancosol), ha recordado a preguntas de los periodistas que Andalucía "sigue estando en la parte baja" y este miércoles era la comunidad con menos incidencia y tiene "un 50 por ciento menos de incidencia" que la media del resto del país.



A ello se une que, "aunque la incidencia y los contagios son altísimos, en los hospitales el impacto clínico de personas hospitalizadas y en las UCI es bastante menos que en épocas anteriores", por lo que "todo hace pensar que las medidas no serán drásticas por ahora en Andalucía".



"No tomaremos decisiones como en Cataluña o el País Vasco de limitación de la movilidad, de los horarios o de los aforos, y vamos a seguir apelando a la responsabilidad individual", ha insistido Moreno, que ha precisado que, "si el nivel de incidencia clínica subiera de manera súbita", se podrían tomar "medidas drásticas".



Sobre la reducción de las cuarentenas, ha señalado que los expertos habían observado "desde hace algún tiempo" que la cuarentena de diez días "no era necesaria" y se había generado al respecto "un debate no solo en España, sino en el conjunto de Europa y en otros países como EEUU".



Ha añadido que el Estado y las comunidades han "coincidido prácticamente por unanimidad en que esa cuarentena de diez días no tenía sentido" cuando la enfermedad "progresa en seis o siete días", por lo que su reducción "es una medida oportuna y avalada por quien más sabe de esto, los expertos que tienen datos científicos".



Respecto al uso de la mascarilla en el exterior, ha afirmado que las posiciones del gobierno andaluz "no son las particulares o personales del presidente de la Junta o del consejero de Salud, sino las del comité de expertos, que, dada la confluencia de personas en noviembre, en los puentes o en Navidad, recomendó su uso".



"Sé que la mascarilla es terriblemente incómoda. Soy el primero que la sufre, y es un engorro, pero es lo que toca. Sé que es una medida impopular, pero el objetivo y la razón de ser es salvaguardar la salud, y si los expertos lo recomiendan, lo respaldamos que sea obligatoria en el exterior".



En cuanto a su mensaje de fin de año, ha explicado que lo ofrecerá desde Granada por ser "una de las provincias más afectada por los cierres en la segunda y tercera ola", como "un guiño a la restauración y la hostelería, un sector básico en Andalucía" que "ha sufrido mucho y ha sido muy valiente al adaptarse con gran agilidad a los cambios por la pandemia".



Durante el mensaje se referirá la pandemia, recordará "a las personas que no están con nosotros por la covid" y hablará "de futuro y esperanza", porque pese a que 2020 y 2021 han sido años "muy complicados", Andalucía "previsiblemente va a cerrar 2021 creciendo más que la media española".



Para Moreno, eso "significa que algo se está haciendo bien" y que "la sociedad andaluza tiene capacidad", y en unos momentos en los que la pandemia está "cada vez más arrinconada y su fin en términos de impacto clínico está más cerca", el "paquete reformista" que se está aplicando permite que Andalucía "sea la locomotora económica de España".



Sobre las celebraciones navideñas que quedan, ha apuntado que el fin de año es "siempre movido, con grandes fiestas y concentraciones", y por eso han pedido a la población "mucha prudencia".



Por su parte, los ayuntamientos "son los responsables de la organización de algunos eventos como fiestas o cabalgatas de Reyes, y ellos, en función de la incidencia, deben tomar la decisión en colaboración con las autoridades sanitarias".



"Confío en la responsabilidad individual de los andaluces y en los ayuntamientos, que tienen una enorme madurez y cercanía a los problemas y saben decidir lo mejor para sus vecinos", ha asegurado.

