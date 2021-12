González de Lara: "Los próximos meses van a ser decisivos en la recuperación"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, considera que la economía regional está actualmente en una "encrucijada", marcada por el inicio de la recuperación y "condicionada" por la pandemia, por lo que los próximos meses "van a ser decisivos".



En una entrevista con EFE, González de Lara se ha referido a la creación de empresas y aumento de exportaciones, indicadores que apuntan "de manera evidente" hacia la anhelada recuperación económica, pero ha advertido de que "la crisis sanitaria no ha terminado", como demuestra la sexta ola de la pandemia.



En la creación de empresas, Andalucía empieza a "salir del túnel" en el que entró a partir de marzo del 2020, y en volumen de exportaciones se ha convertido en la segunda comunidad autónoma, después de Cataluña y por delante de Madrid, gracias al "esfuerzo" de grandes compañías, pymes y autónomos, ha subrayado.



También ha destacado la apuesta en el ámbito tecnológico, en puntos como la Costa del Sol, para potenciar la marca Andalucía e impulsar la digitalización y la innovación, y ha confiado en que la "cosecha" del trabajo desarrollado a lo largo de 2021 "dé sus frutos una vez que se consolide la recuperación y la sexta ola remite".



FRENAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LO MENOS POSIBLE



En esta situación de "incertidumbre", el responsable de la patronal andaluza ha demandado "ayudar al tejido empresarial a que desarrolle su actividad con normalidad, incluidas las decisiones en materia sanitaria", porque "después de dos años hemos aprendido que hay que frenar la actividad económica lo menos posible".



Sobre las decisiones adoptadas por la Junta, ha dicho que en algunas ocasiones han sido "difíciles", sobre todo para los sectores de la hostelería y el ocio, que "lo han pasado francamente mal", pero siempre se ha buscado "una fórmula de entendimiento", como la reducción de aforo, espacios u horario.



"No siempre hemos estado de acuerdo con las decisiones de la Junta, pero en términos generales ha habido interlocución, y sobre todo, ha habido coherencia respecto a la gravedad de la pandemia", ha opinado.



ESTABILIDAD PARA LA RECUPERACIÓN



El coronavirus ha sido "un acelerador de procesos" y ha afectado a cuestiones el consumo o los procesos de trabajo, ha apuntado González de Lara, quien ha reclamado que se coloque a las empresas "en el centro de la toma de decisiones" para consolidar la recuperación y resolver los problemas que les afectan.



Entre ellos ha citado los costes energéticos, desde los carburantes hasta el consumo eléctrico, el encarecimiento de las materias primas y las complicaciones derivadas de las necesidades de logística.



Las oscilaciones en el precio de la electricidad, que ha comparado con una "montaña rusa", generan una "inestabilidad importante" a las empresas, ha dicho el presidente de la CEA, que espera que en 2022 se recupere la estabilidad en este ámbito y el de las materias primas porque de lo contrario habrá un "serio componente desequilibrante, que es la inflación".



RETOS EN UN AÑO ELECTORAL



El año 2022 es electoral en Andalucía, pero hay una "absoluta falta de certeza" sobre la fecha de las elecciones, por lo que hasta que el presidente de la Junta las convoque, los empresarios van a "seguir pidiendo estabilidad institucional y certidumbre económica".



"Más que el entorno político, lo que estamos intentando es sobrevivir y sobresalir en el ámbito empresarial", ha sostenido, y se ha referido a retos como la transformación digital, la sostenibilidad, el teletrabajo, la innovación y la cooperación público-privada.



Los fondos europeos Next Generation y los del marco plurianual 2021-27 son "una oportunidad" para la adaptación de la economía andaluza, aunque existe "un gran desconocimiento" sobre los procedimientos, los destinatarios y cómo llegar con ellos a las pymes y autónomos, ha reconocido.



HITOS LEGISLATIVOS



En este 2021 que termina, el presidente de la CEA considera como uno de los principales hitos legislativos la aprobación de la Ley Integral de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) porque "va a generar certidumbre y certeza" en el ámbito urbanístico y de ordenación del territorio.



También ha aplaudido la reciente aprobación del decreto-ley de simplificación administrativa, pues una mayor agilidad en la administración, menos trabas burocráticas para las empresas y más facilidades para la inversión constituían una "petición ancestral" de la CEA, que se ha conseguido fruto del "diálogo continuo".

