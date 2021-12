El turismo de fan se hace tendencia en Sevilla, rutas incluidas

Cuando la familia Martell apareció en la serie ‘Juego de Tronos’ paseando por el Alcázar de Sevilla, a miles de personas en todo el mundo le picó la curiosidad por saber si ese lugar existía realmente o era fruto de inmensos decorados para recrear el Reino de Dorne, uno de los protagonistas de la inmortal serie.



En realidad, cuando una serie tiene una repercusión al nivel de ésta, sus seguidores terminan averiguando todo en torno a ella, y el monumento sevillano se unió desde entonces a la lista de espacios para visitar del “turismo de fan”, al que ponen cara las personas que recorren el mundo para ver, tocar y fotografiarse en los lugares donde sus protagonistas favoritos desarrollan sus aventuras.



La provincia de Sevilla se ha acostumbrado a recibir a esos turistas desde hace varios años, e incluso en el propio Alcázar no es difícil ver a gente asomada al balcón del Palacio Gótico, donde se rodaron la mayoría de las escenas, o paseando por las estancias donde los Martell urdían los planes para hacerse con el trono de hierro.



Para la delegada de Turismo de la Junta en Sevilla, Rosa Hernández, se trata de un tipo de turismo que tiene mucho que decir en la economía sevillana, y que, además, se comienza a mover cuando los equipos de producción y rodaje llegan, “se quedan en nuestros hoteles y conocen la ciudad y la provincia”, y, a partir de ahí, “hay un movimiento de fans importante”, y se genera un legado, porque "los turistas van a venir a ver donde se ha rodado ese ‘Juego de Tronos’, ese ‘The Crown' o esa ‘Isla mínima’”.



“Tenemos el patrimonio necesario, y somos el origen de un turismo muy especial que todavía creo que no lo hemos descubierto”, concluye la delegada.



Unos rodajes que han puesto en el mapa lugares desconocidos para el gran público, como ‘El Esparragal´, un cortijo del municipio de Gerena del que los cineastas parecen haberse enamorado en los últimos tiempos, y ha sido escenario de rodajes como ‘El mundo es suyo 2’, ‘Operación Camarón’ o el documental ‘Queen of hearts’, ya que en ese lugar encuentran la intimidad necesaria para rodar a diez minutos de Sevilla y un punto versátil donde se pueden recrear distintos escenarios.



Pero no solo de series, películas o documentales vive el fan. La publicidad también se ha fijado en Sevilla para que sus producciones triunfen, por lo que una pequeña plaza de Marchena, la de Santa María, es desde hace un año un lugar que las usuarias de los perfumes de Armani asocian con su olor.



El equipo de Armani localizó en esa placita el lugar ideal para recrear un mercado artesanal por el que paseaba la protagonista del anuncio, y la concejala de Turismo, Teresa Jiménez, recuerda que supuso “una gran satisfacción que una productora tan importante se fijase en nuestra localidad y valorase los tesoros que Marchena posee”, como esta plaza, donde está la Iglesia más antigua del municipio.



A raíz de la emisión del spot en todo el mundo, Marchena recibe a visitantes que quieren ver la plaza, “y muchos medios se interesaron por nuestro pueblo, con lo que fue un escaparate muy potente”, lo que se unió a que varias productoras hayan pisado el pueblo posteriormente para trabajar.



Eso, en una provincia donde la Diputación tiene editada la ‘Ruta de Cine La Isla Mínima’, que pone en valor los parajes y las localizaciones de las marismas del Guadalquivir y sus pueblos ribereños en los que se rodó la película, además el mismo organismo dispone de un recorrido para mostrar Itálica o la plaza de toros de Osuna, en la que ‘Juego de Tronos’ también se fijó en su día.



Los números son más que llamativos, y en lo referente a la capital, desde principios de 2021, el departamento de captación de rodajes, eventos y espectáculos Sevilla&me (Media, Events and Entertainment) de la sociedad municipal Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa) ha tramitado 123 solicitudes de producciones audiovisuales con una inversión total declarada por las productoras de 20,1 millones de euros.



Son 11 películas, cinco series de plataformas de TV, 26 programas de TV, 21 documentales, siete cortometrajes, 26 spots de publicidad y cinco videoclips, entre otras producciones, las que se han fijado en la capital andaluza, unos números que irán a más en 2022, y, si no pasa nada, arrastrarán a este rincón de Andalucía a miles de personas en busca del lugar que han visto en la pantalla.