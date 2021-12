¿Tienes planes para Nochevieja? Al contrario que en Nochebuena, el tiempo será excelente

La masa de aire "extremadamente cálida" que durante los próximos días afectará a la península dejará, con toda probabilidad, las temperaturas más altas de los últimos 20 años en España en la Nochevieja, e incluso podría ser el final de año más cálido de los últimos 40 años.



Dicha masa de aire tan cálida -hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época del año- favorecerá diurnas altas más propias de abril o mayo, ha avanzado a EFE, Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien hace hincapié en que "las máximas entre la última semana de diciembre y la primera de enero, no tienen precedente en este siglo".



Aunque aún no ha empezado este episodio cálido, ayer martes hubo récords de temperatura máxima para este diciembre en el Puerto de Palma de Mallorca, donde se alcanzaron 23,4 grados superando al récord anterior de diciembre que era 23,1 grados, y en Murcia capital donde se registraron 26 grados frente a la marca anterior de 25,8 grados.



Del Campo ha señalado que hoy todavía las temperaturas podrían ascender algo más en Murcia y Almería, y a partir de mañana se espera una "subida gradual de las máximas" que se alargará hasta el próximo 1 de enero, lo que probablemente implicará nuevos récords en muchas zonas de la geografía.



Los días más templados, según las zonas, serán el 31 y el 1 cuando las máximas se sitúen por encima de los 18 grados, o quizá más, en puntos del centro y sur peninsular, el Mediterráneo, las Islas Baleares y áreas del Cantábrico, ha incidido el portavoz para precisar que salvo las zonas donde haya nieblas, en el resto estaremos con valores muy por encima de lo normal.



En lo valles del Duero, Ebro y Tajo (este último con menor incidencia) la presencia de bancos de niebla dejará un ambiente más frío y húmedo a lo largo del día.



Así por ejemplo, y según datos de Aemet, el día 31 de diciembre Granada alcanzará 24 grados, seguida de Murcia con 23 grados y de Oviedo y Pontevedra con 22 grados; Teruel, Sevilla, Jaén, Cuenca, Sevilla, Córdoba, Bilbao, Huelva llegarán a los 21 grados y Cádiz, A Coruña, San Sebastián, Girona, Málaga y Valencia a los 20 grados.



En provincias del interior peninsular esa misma jornada, Ávila alcanzará los 18 grados, Madrid 16 grados y Burgos 14 grados.



El portavoz ha incidido en que este episodio de temperaturas altas no es consecuencia de una entrada de aire caliente de origen africano, si no que es el resultado de una masa de aire tropical, que en su recorrido por todo el Océano Atlántico, también más caliente de lo normal para esta fechas, llega a la Península Ibérica donde se topa con altas presiones.



El encuentro de la masa de aire cálido con las altas presiones produce un descenso de ese aire cálido desde las capas altas de la atmósfera a las bajas, y en esa bajada el aire se comprime y se calienta dando lugar a este episodio cálido, ha concluido el meteorólogo.

