En 2021 ha habido 12% más de accidentes mortales en carretera en Andalucía respecto a 2019

Andalucía ha experimentado en los once primeros meses de 2021 un incremento de un 12,1 % de los accidentes mortales en las carreteras este año respecto a 2019, año prepandémico, y una subida del 8,4 % de los fallecidos.



Desde enero y hasta el 30 de noviembre de 2021 se registraron en Andalucía 176 accidentes mortales de circulación en carretera con 193 fallecidos, lo que supone un 19,7 % más de accidentes y 32 fallecidos más (19,9 %) que en 2020, un año estadísticamente marcado por las diferentes restricciones a la movilidad motivada por la covid-19.



La dependencia del móvil durante el confinamiento y el incremento de la velocidad en los desplazamientos por la ansiada movilidad son los principales motivos de los accidentes, de los que el 69 % se produjeron en carreteras interurbanas y el 31 % en autopistas y autovías.



El delegado del Gobierno en Andalucía ha presidido la Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial donde se ha presentado el balance de la siniestralidad en las carreteras andaluzas durante los once primeros meses de este año y ha pedido prudencia a los conductores, ha informado en un comunicado.



Fernández ha señalado que los datos de accidentabilidad pueden estar condicionados por las diferentes situaciones de movilidad asociadas a la pandemia, si bien es destacable que el aumento de accidentes mortales y fallecidos ha sido superior al crecimiento de la movilidad, que se ha comportado de forma muy similar a la de 2019, apenas un 1% superior a ese año pre pandémico.



En cuanto al vehículo involucrado en los siniestros, en el caso de turismos, la cifra se sitúa en 99 accidentes, un aumento del 23,7 % respecto a 2019, mientras que en el caso de las motocicletas se ha reducido un 14,8 %, pasando de 54 hace dos años a 46 en el actual.



El 20 % de los ciclistas fallecidos en 2021 no usaba casco, un porcentaje muy por debajo del 67 % del balance de 2019, si bien, en el caso del ciclomotor, el 33 % de los fallecidos en 2021 no llevaba puesto este medio de seguridad, un motivo que no supuso la muerte de conductores de ciclomotores en los dos años anteriores.



Respecto al uso del cinturón, el 32 % de los fallecidos en turismos este año no lo llevaba puesto, porcentaje similar al del pasado año, si bien en el caso de las furgonetas el 67 % de los conductores implicados en accidentes no utilizaba este medio de seguridad.



Hasta el 30 de noviembre de 2021, los accidentes en zonas urbanas en Andalucía sumaron 51 accidentes mortales de circulación, con 51 fallecidos, un 34,2 % más que en 2020, y un 82,3 % más que en 2019.

