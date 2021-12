Los 2 fallecidos por Covid en Cádiz estaban vacunados: “Hay que extremar la precaución”

La Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía solo notificó hoy un fallecido en la provincia de Cádiz. Sin embargo, fuentes sanitarias indicaron que, desde el último informe sobre la evolución de la pandemia, el pasado jueves, se han registrado al menos dos, ambos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Puerta del Mar, en Cádiz.

Según estas mismas fuentes, las nuevas víctimas mortales, de unos 70 años, habían recibido las vacunas contra el coronavirus, por lo que insistieron en la necesidad de extremar el cumplimiento de todas las medidas preventivas recomendadas, como la utilización de la mascarilla y seguimiento de hábitos de higiene, mantener la distancia social, tanto en interiores como en exteriores, y evitar las aglomeraciones.

“La sexta ola no está generando la misma tensión que otros repuntes en las UCI gracias a la campaña de inmunización”, señala Ángel Estrella, intensitivista del hospital de Jerez y coordinador del Grupo de Trabajo de Infecciones de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Samiuc).

Pero también advierte de que la vacuna por sí misma no es suficiente: si bien reduce el riesgo de desarrollar los síntomas más graves de la infección, hasta el punto de que solo la mitad de los ingresados ha recibido las dos dosis y son más vulnerables al sufrir otras dolencias, no garantiza que el estado de salud se pueda agravar hasta la muerte en determinados casos y, sobre todo, no impide que podamos contagiarnos, de manera que, aunque no suframos los rigores de la enfermedad, podemos transmitirla. Estrella es partidario de que la vacunación sea masiva, se administren las dosis de refuerzo y, al mismo tiempo, seamos prudentes y responsables.