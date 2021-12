Inteligencia artificial para envío de mercancías en tiempo real

Francisco González es el CEO de Transeop una empresa emergente cordobesa que ha desarrollado el primer algoritmo de contratación directa de transporte en tiempo real. Un desarrollo pionero que permite el cálculo exacto, con un margen de error del 3%, del precio para enviar cualquier mercancía desde cualquier punto de España a otra ubicación, nacional o internacional. A través de su plataforma móvil y web, los transportistas pueden maximizar sus beneficios y aprovechar sus rutas encontrando cargas disponibles para evitar espacios libres y retornos vacíos, y las empresas cargadoras pueden localizar en pocos clicks la mejor oferta de envío para sus mercancías. Esta startup cordobesa, apoyada por el Programa Minerva llega a su tercer año de vida alcanzando el mercado internacional.

¿Qué es Transeop?

– Transeop Entreprise S.L. es una empresa emergente o starup que ha creado una plataforma tecnológica del mismo nombre aplicada a la optimización del proceso de contratación y gestión del transporte. Contamos con una plataforma abierta y gratuita en la que es posible contratar envíos sin esperas tanto de palets sueltos, como de grupajes y cargas completas. Gracias a ello los clientes pueden realizar los envíos de su empresa de forma sencilla, rápida y eficaz, cotizando su carga sin esperas y recibiendo diferentes presupuestos de forma inmediata y gratuita. Además, Transeop dispone de una gran red de transportistas profesionales por toda la red nacional y europea por lo que ofrece una respuesta asegurada para la gran mayoría de envíos.

Transeop es una solución tecnológica en la que apostamos por la digitalización y la sostenibilidad del sector sin renunciar a la calidad de servicio y transparencia como base fundamental de nuestra operativa. Transeop conecta de forma eficiente a clientes que quieren enviar mercancías con una amplia red de transportistas en tiempo real. Una de sus propuestas de valor es la eliminación de los espacios libres en los camiones y retornos vacíos existentes en cada ruta de transporte, ofreciendo ventajas tanto a los clientes que obtienen una mayor rentabilidad, como a los transportistas, que obtienen una bolsa de cargas gratuita. Esta eficiencia tanbien es una ventaja para el medioambiente por la reduccion de las emisiones de CO2 en las rutas.

¿Qué reto se planteó la empresa?

–Transeop nace para dar respuesta a un sistema ineficiente de contratación y gestión en la asignación de las cargas a las empresas de transporte. Fruto de los años de experiencia que llevamos en el mercado hemos desarrollado el primer algoritmo de contratación directa de transporte a nivel nacional e internacional, desde un palet a un camión completo.

A todo esto hay que sumar, nuestro compromiso de interconectividad con otros sistemas, para lo que hemos desarrollado una API 2.0 que permite realizar las integraciones con otras soluciones, permitiendo a los usuarios realizar sus envíos de forma mucho más sencilla, tanto a nivel nacional como internacional. Así, Transeop puede ofrecer una solución completa en la cadena de suministro de las empresas integradas dando soporte a todos sus clientes y generando un beneficio para las mismas.

¿Cómo surgió la idea?

–La iniciativa de crear Transeop surgió en octubre de 2016, tras detectar que transportistas conocidos por los fundadores de la empresa Juan Carlos Horcas y yo mismo, tenían más de un 20% de espacio libre en sus viajes de ida, y más de un 70% de sus retornos o los hacían prácticamente vacíos. Los que es un grave problema para los tranportistas, ya que a veces los costes de un viaje se comen los beneficios. También para las empresas pequeñas que tienen muchas dificultades para enconrtrar un medio de tranporte de sus insumos o productos que con un coste que les permita mantener sus precios. Durante varios meses realizamos un profundo estudio del sector y validamos la idea con numerosos transportistas y pymes. Así adquirimos la información necesaria para poner en marcha lo que hoy es Transeop.

¿Qué importancia considera que tiene la innovacien el sector del transporte?

–La digitalización e innovación en el transporte es clave para dotar de competitividad a este sector que opera a nivel global y que tiene que atender demandas cada vez mas complejas por parte del mercado. Esta innovación y mejora nos debe llevar a conseguir que los procesos logísticos y relacionados con el transporte sean cada vez más sencillos, rápidos y eficientes generando un considerable ahorro de tiempo y dinero, eliminando trámites innecesarios y gestionando de forma optimizada el transporte, lo que tanbién beneficia a las empresas que necesitan de la logiística.

¿Como ha resultado la innovacion introducida por Transeop?

–El resultado de la innovación en nuestro caso es doble, la consolidación de nuestra plataforma y su crecimiento, hacia soluciones que requieren las compañías, y por otro lado es el reconocimiento del propio mercado que cada día confía en nosotros para gestionar sus cargas. Somos una startup innovadora y aunque nuestro crecimiento tiene mucho de bootstrapping (empezar una empresa con pocos recursos fiancieros), requerimos de mucha inversión para mejorar nuestra tecnología algo que el mercado sabe y respalda en cada ronda de inversión a la que acudimos, como en la de mayo en la que obtuvimos 200.000 € de financiación y firmar un acuerdo por el que la empresa de logística de neumáticos Grupo Andrés se convierte en accionista.

¿Cómo le ha afectado la crisis a su empresa o en general al sector?

–El sector en esta crisis ha demostrado que está fuerte, ha dado cobertura a todas las necesidades de demanda que la población ha tenido, tanto en la parte de grandes cargas como en entregas domiciliarias. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la distribución que requiere nuevos modelos de asistencia, mayor conectividad y flexibilidad para lo cual la tecnología es el gran facilitador de esta adaptación. A todo esto, hay que sumar el gran aporte de valor de la innovación con un ecosistema de emprendimiento que está ayudando a que se de ese cambio en algunos modelos y aumentado la competitividad de nuestras empresas. Es ahí donde Transeop pone el foco, en seguir desarrollando su tecnología para que sus clientes, transportistas y cargadores, cuenten con soluciones más completas que les hagan mejores.

Estos últimos meses han sido duros en términos de disponibilidad y restricciones, a la situación provocada por la COVID19 hay que sumar el tema del Brexit y la falta de conductores. No obstante, Transeop ha seguido manteniendo su crecimiento y apoyando a la mejora de la gestión de las operaciones de sus clientes.

¿Cómo valora el papel de la administración pública?

–Se ha dado un gran cambio en los últimos años con respecto a como se debía relacionar la administración con las startups, además el sector privado también ha mirado hacia todos aquellos innovadores que podían apoyarles a mejorar su competitividad. Hemos avanzado mucho y poco a poco se va consolidando la presencia de las startups, su vinculación con la Universidad y su presencia en la sociedad.

No me toca a mi definir las medidas, pero seguro que facilitar la contratación a estas empresas en vías de desarrollo, como son las stratups en sus fases iniciales, vincular el trabajo que hacen ahí algunos jóvenes a sus prácticas universitarias o similar siempre puede ayudar.

Francisco González García. CEO de Transeop

Francisco González García. 29 años, Ingeniero informático por la Universidad de Córdoba, UCO, y emprendedor, es también master en Dirección de Empresas y master en Ingeniería Informática, amante de los deportes es emprendedor con más de 6 años de experiencia.

Ficha de la empresa

nombre Transeop Enterprise S.L

sede Avenida De Gran Capitán, Córdoba

año de fundación 2017 (octubre)

sector productivo Logística y transporte de carga

estado de desarrollo en expansión

empleados 13

web www.transeop.com

Dos problemas, una solución

En el mundo del emprendimiento abundan los casos en que el emprendedor, movido por su afan de encontrar lugares para la innovación los localiza en su entorno más inmediato. Es el caso de los cordobeses Francisco González y Juan Carlos Horcas cofundadores de la empresa Transeop que ha llevado la inteligencia artificial al sector del transporte con el objetivo de optimizar la logistica tanto para los transportistas como para las empresas productoras. Esta innovación se inspiró precisamnte en lo que podián observar en su entorno familiar en el que había un transportista que con frecuencia veía mermados sus ingresos al tener que realizar retornos de vacío o por no poder aprovechar toda la capacidad de un camión y de otro una pyme que tenía problemas para distribuir sus productos a unos costes razonables y de ambos problemas vieron una solución única: crear un algoritmo que perimitiera llenar esos huecos del tranporte y conseguir cargas completas para los tranportitas, al tiempo que ofrecia opciones de envío más efcicientes para las empresas. Su proyecto comenzó hace tres años con mucho esfuerzo y escasa fiananciación, pero hoy día es todo un éxito ha alcanzando el mercado internacional, con más de 22.000 usuarios, una red de 6.000 transportistas y mueve alrededor de 2.300 cargas al mes. El año pasado, incluso con la incidencia de la COVID19, Transeop facturó más de un millón de euros y ha creado 16 empleos. También han conseguido inversores y partners o socios que contribuyen al éxito de esta solución, pero la clave de todo está en el buen funcionamiento, la sencillez de manejo de su aplicación y su transparencia tanto para transportista como empresas. Esta solución informática además esta concebida para integrarse en al sistema de cualquier empresa, con lo que encontrar un transporte se convierte en algo muy fácil y rápido y esta ayudando a muchos transportistas en un momento difíciles para. Un ejemplo del poder la tecnología y la digitalización, pero que no serviría de nada sino hubiera detrás unos emprendedores dispuestos arriesgar e invertir su tiempo y recursos encontrar soluciones para las empresas, especialmente las pequeñas que no cuentan con medios para dar por si mismas el salto tecnológico.