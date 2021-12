Bosquet hace balance de la legislatura: "Hoy el Parlamento es más conocido"

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha realizado hoy en Almería un balance de sus tres años al frente de esta Cámara en un encuentro con los medios en el que ha valorado especialmente su política de acercar a los ciudadanos un Parlamento que "hoy es más conocido".



Ha asegurado que éste fue uno de sus principales objetivos porque sentía que la Cámara era la "gran desconocida" tras 37 años de gobiernos del PSOE, un periodo en el que estuvo "más cerrada". "Afortunadamente, puedo decir que lo he conseguido, hoy el Parlamento es algo más conocido", ha dicho.



Recuerda que ha llevado las mesas del Parlamento a las ocho provincias andaluzas, algo que "nunca antes había pasado", ya que sólo Diego Valderas (IU) "intentó" hacerlo antes que ella. "El resultado ha sido muy satisfactorio", mantiene destacando a su vez la "repercusión" que ha tenido esta iniciativa.



"Me gustaría que, con independencia de quién me sustituya en el cargo, esta iniciativa haya llegado al Parlamento para quedarse", ha incidido. Asimismo, ha señalado que fruto de esta apertura también se han celebrado diferentes actos por parte de la sociedad civil en la "casa de todos los andaluces".



En concreto, ha indicado que son 102 actos de este tipo, a los que se suman las 126 visitas que ha recibido y otros 172 actos y visitas a los que ha asistido como presidenta.



Por otro lado, ha destacado la mejora en materia de accesibilidad respecto a hace tres años, cuando "no había ni baños adaptados", eliminando barreras físicas y realizando ofertas públicas de empleo para personas con discapacidad intelectual o con síndromes del espectro autista.



A su vez ha subrayado la "ingente" actividad legislativa con la aprobación de 18 leyes y 61 decretos leyes, o la modernización del Parlamento en asuntos relacionados con la informática, el portal de transparencia, las citas telemáticas, la web de datos abiertos, etc.



Algo que traslada la transparencia en sí. "Cuando llegué, el Parlamento estaba en el puesto 18 de los ránkings de transparencia, el último, era algo bastante oscuro. Hoy en día vamos mejorando ye hemos conseguido el quinto puesto respecto al resto de cámaras legislativas, incluyen el Congreso y el Senado", ha manifestado.



En esta línea, ha valorado que "por primera vez" el Parlamento cuenta con un interventor, y ha señalado que en un mes podrá estar en marcha la oficina antifraude.



También ha subrayado la regeneración en órganos como el Defensor del Pueblo, el consejo de RTVA, la Cámara de Cuentas y el Consejo Audiovisual de Andalucía; o que los distintos portavoces puedan ofrecer ahora ruedas de prensa en abierto y en directo.



Todo ello en la que considera la legislatura "más complicada" por la pandemia de la covid-19, la ruptura del grupo Adelante Andalucía, el amplio espectro político con grupos "en los extremos", etc.



Ha recordado que el próximo año se cumplen el 40 aniversario de la constitución del Parlamento, adelantando que se celebrará una agenda de actos que comenzarán el 28 de febrero con las tradicionales jornadas de puertas abiertas, concluyendo el 21 de junio con un pleno institucional.



Por otro lado, ha negado un posible adelanto electoral debido al "buen entendimiento" con "objetivos muy firmes" por parte de PP y Cs en la Junta de Andalucía, lo que sumado a los "buenos" datos económicos de la comunidad y la "estabilidad legislativa" hacen que, en su opinión, éste no se vaya a producir.

