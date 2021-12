Rubén Sánchez: "No se puede esperar que las eléctricas tengan empatía con las familias"

Tras un fin de semana de intensas lluvias, por fin el precio del megavatio hora ha dado hoy lunes un descanso a los bolsillos de las familias y a la economía en general.

Aunque, según la experiencia de los últimos meses, no hará falta esperar mucho para volver a vivir un capítulo de subida meteórica de la factura de la luz.

Sin ir más lejos, la pasada semana las subastas entre compañías eléctricas reventó cualquier otra marca conocida y colocó el precio del megavatio hora en un nuevo -y soprendente- récord. El precio llegó a ser seis veces más que el que se pagaba en diciembre de 2020.

Actuación errática

El secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, pasó por 7 Economía, que emite 7TV Andalucía, para hacer balance de las desagradables sopresas que ha dado el precio de la luz durante el año que está a punto de concluir.

La actuación del Gobierno mes tras mes, mientras el valor de la energía se descontrolaba, es de las cosas que criticó Sánchez, quien destacó, por ejemplo, el comportamiento errático de la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera.

"Cuando esto se va de madre hace un llamamiento al sector eléctrico pidiendo empatía social, cosa que no entendíamos porque no se puede pedir empatía a un oligopolio que sólo está para ganar dinero y no le importa cortarle la luz a las familias que no tienen para pagarlo", sentenció Sánchez.

Promesa incumplida

El dirigente de Facua también fue duro con el incumplimiento del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez de lograr abaratar la factura media de la luz de 2021 por debajo de lo que costó en 2018, cuando gobernaba Mariano Rajoy.

El portavoz de la asociación de defensa los consumidores incidió que a pesar de las medidas "fallidas" puestas en marcha por el Ejecutivo desde el verano, como la bajada del IVA del 21% al 10%, la realidad es que una familia media pagará al menos un 15% más por la luz consumida este año que lo abonado en 2018. Lo que supone cientos de euros para las maltrechas economías españolas en plena pandemia de Covid-19.

Además, Sánchez recordó que era una promesa relativamente fácil de cumplir, ya que 2018 fue el segundo año con la factura de la luz más cara de la historia de España, sólo por detrás de 2012.

"Era un compromiso ligth, pero lo más lamentable es que no lo ha cumplido", sentenció Sánchez, que insistió en que el "Gobierno no ha hecho todo lo que podía hacer" para mantener la electricidad en un coste razonable durante 2021.

Puede ver el programa completo en el siguiente enlace:

