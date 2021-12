El 2021 del Cádiz CF: temporada histórica y vuelta a la realidad

Llegó el final del 2021, un año que ha sido especial para el cadismo. Por un lado, se puso fin a la primera temporada en la élite y los amarillos no solo consiguieron la permanencia, sino que igualaron su mejor clasificación histórica situándose en el decimosegundo puesto. Además, el año que finaliza fue el del regreso de los cadistas al estadio, eso sí, al Nuevo Mirandilla, porque ya había sufrido el cambio de nombre. Hacemos un repaso por los momentos claves.

El año comenzó con las gradas aún vacías debido al Covid. Aún así, los cadistas disfrutaron por la televisión de los triunfos y logros de su equipo, como por ejemplo, el empate 1-1 ante el Barça a domicilio en febrero. Y es que el conjunto culé no consiguió ganarle al equipo de Álvaro Cervera durante el año. Tampoco pudo en la actual campaña, cuando volvieron a empatar 0-0.

Un momento desagradable del año llegó en el partido ante el Valencia en el por entonces Carranza. Diakhaby acusó al central cadista Cala de lanzarle un insulto racista. Finalmente, tras varias investigaciones, se demostró la inocencia del cadista.

El Cádiz consiguió una permanencia histórica que no pudo celebrar junto a su afición debido a la crisis sanitaria. Y con el fin de la campaña, llegó el cambio de nombre del estadio. Tras una votación popular, el 24 de junio, se rebautizó al recinto como Nuevo Mirandilla.

El verano trajo una buena noticia al club cadista: el TAS anuló la sanción FIFA de dos ventanas sin fichar por el caso Momo. La inocencia del club se demostró y la resolución fue acogida como agua de mayo.

El 4 de julio, la peor de las noticias golpeó al club. Dos Santos, el excadista falleció a los 66 años. Se marchó, pero para siempre quedará en la historia del Cádiz al pelear por el escudo durante seis temporadas y ser uno de los héroes que consiguió el ascenso a Primera en 1981.

El verano trajo, como siempre, la ansiada campaña de abonados. Este año la entidad apostó por la digitalización. Apostó el club, porque sus abonados no estaban por la labor y pidieron en masa que se expedieran las tarjetas físicas. Y es que las tradiciones están para cumplirlas, y en Cádiz, todo cadista que se precie tiene un álbum con todos sus abonos clasificados.

Lo que no puede faltar en verano es el Trofeo Carranza. Este año se celebró la edición número 66, aplazado del 2020 y salió vencedor el submarino amarillo ante el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Este partido fue especial al ser el del regreso de la afición cadistas a las gradas.

Tras el torneo veraniego comenzó la temporada 2021-22. Esta campaña el equipo gaditano está sufriendo más y finalizará el año como penúltimo clasificado. Sin embargo, este equipo sabe lo que es sufrir y pelear hasta el último segundo de competición. Las salvaciones agónicas han caracterizado históricamente al club y esta temporada tocará sufrir hasta el final, pero la despedida fue feliz al empatar en el Bernabéu.

Apuesta segura

El Cádiz tiene en el banquillo a su seguro de vida, Álvaro Cervera. Este final de año no ha sido fácil para el técnico cadista, ya que se ha cuestionado su puesto en el banquillo debido a que el equipo no solo no conseguía ganar, sino que, además, la imagen estaba siendo mala e irreconocible. Sin embargo, el club sigue apostando por el hombre que ha hecho historia en la entidad y sigue haciéndola. Es el entrenador que más partidos de los amarillos ha dirigido, 254, en 7 temporadas consecutivas desde su llegada en 2016. Y que sean muchas más...