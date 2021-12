La incidencia actual de Covid es un 66,3% menor que en enero gracias a la vacuna

El Programa Valenciano de Investigación de la Vacuna covid-19 (ProVaVac) ha valorado la efectividad de la vacuna contra esta enfermedad señalando que la inmunización de la población ha contribuido a que la incidencia actual sea un 66,3 % menor que la registrada en enero de 2021.



Así lo ha manifestado la directora general de Análisis y Políticas Públicas, Ana Berenguer, quien ha destacado el "extraordinario esfuerzo" de la ciudadanía por vacunarse, como constata el hecho de que más del 90 % de la población valenciana ya haya recibido la pauta completa, según un comunicado de Generalitat.



Berenguer ha puesto de manifiesto que, según el último análisis de ProVaVac, programa adscrito a la Presidencia de la Generalitat, la vacunación también ha permitido reducir en un 92 % el número de fallecimientos y en un 80,1 % el de hospitalizaciones respecto de los valores máximos de la tercera ola de contagios, en enero de este año.



Por todo ello, ProVaVac ha concluido que las vacunas contra la COVID-19 reducen drásticamente la gravedad de la enfermedad y que tienen "una protección muy duradera", según un comunicado de la Generalitat.



La directora general ha subrayado que la protección frente al contagio se reduce con el tiempo, "de ahí la importancia de inocular la tercera dosis".



Berenguer ha insistido en señalar que las vacunas constituyen "la mejor herramienta" contra la covid-19, ya que no solo salvan vidas sino que permiten tener "esperanza" ante la evolución de la pandemia.



No obstante, ha recordado que continúa siendo necesario el uso de la mascarilla y recomendable el lavado de manos y la ventilación de los espacios, "especialmente durante las fiestas navideñas".



Una pautas, afirma, también "ineludibles" para las personas inmunizadas, puesto que "las vacunas no evitan la transmisión" del coronavirus.

