El Gobierno manda un "mensaje de precaución" en Navidad ante el avance de los contagios

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mandado un "mensaje de precaución" en las fiestas navideñas debido al aumento de los contagios de COVID-19 ligados a la aparición de la variante ómicron.

"Reiterar el mensaje de precaución ante estas fiestas navideñas, hay que aplicar la experiencia personal. Todos sabemos cómo combatir el virus. Ejercicio de precaución y de serenidad ante esta situación", ha resaltado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes.

Ante el alza de casos, la portavoz del Ejecutivo ha insistido en que la "medida más importante" contra ómicron es la vacunación, que "ha sido la fórmula del éxito". "Acelerarla va a ser la medida más importante que vamos a implementar en los próximos meses, con más recursos humanos para atender la presión en la Atención Primaria", ha apuntado.

En la misma línea, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha vuelto a realizar "una llamada a la cautela, la prudencia y la cultura de los cuidados, especialmente en estos momentos de encuentro con los seres queridos". Así, ha reconocido a la ciudadanía por el "comportamiento ejemplar". El Gobierno empatiza con sus anhelos y entiende los sacrificios, pero es importante que sigamos cuidándonos", ha reclamado.

La ministra ha insistido, no obstante, en que "no estamos en la misma situación que en las navidades pasadas". "El punto diferenciador es la alta cobertura vacunal que tenemos, si bien es muy importante no bajar la guardia y seguir con las medidas que sabemos que son eficaces para luchar contra el virus: vacunación y prevención", ha apuntado.

Al hilo, ha asegurado que España cuenta con "vacunas suficientes" para administrar la tercera dosis a toda la población y vacunar a todos los niños. Tal y como señaló ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes, nuestro país cuenta con ocho millones de dosis de 'stock', a las que hay que sumar las reservas de las CCAA. Para 2022, España tiene comprometidas por contrato hasta 90 millones de dosis.

Darias ha recordado que los objetivos en vacunación del Ejecutivo son que el 80 por ciento de los mayores de 60 años haya recibido la tercera dosis antes de que termine el año. Asimismo, ha planteado también que el 80 por ciento de las personas entre 50 y 59 años reciba la dosis de recuerdo en la semana del 24 de enero y que el 80 por ciento de entre 40 y 49 años tenga la tercera dosis en la primera semana de marzo.

Además, otra meta es que el 70 por ciento de los niños entre 5 y 11 años cuente con la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero y que el 70 por ciento tenga la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril. "Por tanto, hay objetivos, hay vacunas, hay determinación y compromiso para alcanzar los mismos", ha esgrimido la ministra.

Asimismo, Darias ha detallado que el Gobierno ha propuesto reforzar los dispositivos de vacunación con equipos de las Fuerzas Armadas, así como poner a disposición hospitales de la Red Sanitaria Militar. En concreto, ha puesto a disposición de las CCAA hasta 150 equipos móviles de vacunación, así como el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid y el Hospital General de la Defensa de Zaragoza como centros de vacunación de apoyo.

Igualmente, ha recordado que el Ministerio de Defensa mantiene activado el mecanismo para solicitar rastreadores militares como "recurso adicional". En estos momentos, según el jefe del Ejecutivo, hay activados hasta 1.052 de estos efectivos.