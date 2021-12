Juanma Moreno: Si la incidencia clínica se dispara tomaremos las medidas necesarias

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, espera "un acuerdo de máximos" en la Conferencia de Presidentes y, sobre posibles restricciones en hostelería, ha dicho que actuarán según los intereses de los ciudadanos y de la incidencia clínica, por lo que si se dispara tomarán "las medidas que sean necesarias".



Moreno, que ha recordado a los periodistas en los pasillos del Parlamento que en Andalucía esa incidencia clínica "de momento no" se ha disparado, ha explicado que para el Gobierno andaluz lo más importante es el número de hospitalizados y UCI, y ha agregado "si se dispara evidentemente tomaremos las medidas que sean necesarias para preservar la vida de los andaluces".



El jefe del Ejecutivo andaluz espera que el Gobierno central "se haya dado cuenta" de que la pandemia "es un problema de España y también del Gobierno", por lo que no se puede esperar seis meses para una reunión de este tipo, a la que acuden siendo "cautos, prudentes" y esperando una "predisposición positiva, constructiva y propositiva" de presidente, Pedro Sánchez.



Ha lamentado que por el momento no conocen "nada" de lo que se propondrá y que lo único que saben es que tienen un problema con la sexta ola y porque no existe una normativa básica del Estado que permita a las comunidades actuar "de manera eficaz, rápida y ágil".

